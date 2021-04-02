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Десна назвала имя лучшего игрока команды в марте
Завершилось голосование болельщиков в соцсетях
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На звание лучшего игрока месяца претендовали 5 кандидатов. По результатам голосования среди участников, лучшим игроком "Десны" в этом месяце стал хавбек Алексей Гуцуляк.
Напомним, что в марте Гуцуляк сыграл в трех матчах УПЛ, в которых забил 1 гол.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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