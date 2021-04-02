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Денисов подтвердил, что Тайсон может стать частью сделки по Винисиусу Тобиасу

Премьер-лига
(1 голосов)

Почти официальная информация

Денисов подтвердил, что Тайсон может стать частью сделки по Винисиусу Тобиасу

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

После вылета из Лиги Европы "Шахтер" отправил Тайсона в дубль команды. Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о будущем бразильца, у которого контракт с дончанами действует до конца сезона.

"Тайсон мог уехать с высоко поднятой головой, а в конце полностью смазал свое выступление в Украине. Я уже об этом говорил несколько раз, на сегодняшний день "Шахтер" не предлагает Тайсону новый контракт. Также "Шахтер" не готов досрочно отпустить Тайсона.

Если говорить о той информации, которая появилась в бразильских СМИ, что есть вариант по покупке и Тайсон станет частью сделки с Винисиусом Тобиасом, тогда возможно он сможет уехать раньше. Но вы же понимаете, это латиноамериканский рынок и там может все измениться в последние минуты.

На сегодняшний день позиция "Шахтера" - Тайсон останется в команде и будет в дубле как бы там не складывались какие-то слухи. А Винисиус Тобиас если и станет игроком "Шахтера", он не сразу сможет пополнить команду, так как ему 17 лет и он сможет присоединиться к "горнякам" только через год", - сказал Денисов.

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В статье: Тайсон Александр Денисов Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
02.04.2021 в 17:29
Звучит неплохо.
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