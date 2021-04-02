Денисов подтвердил, что Тайсон может стать частью сделки по Винисиусу Тобиасу

После вылета из Лиги Европы " Шахтер " отправил Тайсона в дубль команды. Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о будущем бразильца, у которого контракт с дончанами действует до конца сезона.

"Тайсон мог уехать с высоко поднятой головой, а в конце полностью смазал свое выступление в Украине. Я уже об этом говорил несколько раз, на сегодняшний день "Шахтер" не предлагает Тайсону новый контракт. Также "Шахтер" не готов досрочно отпустить Тайсона.

Если говорить о той информации, которая появилась в бразильских СМИ, что есть вариант по покупке и Тайсон станет частью сделки с Винисиусом Тобиасом , тогда возможно он сможет уехать раньше. Но вы же понимаете, это латиноамериканский рынок и там может все измениться в последние минуты.

На сегодняшний день позиция "Шахтера" - Тайсон останется в команде и будет в дубле как бы там не складывались какие-то слухи. А Винисиус Тобиас если и станет игроком "Шахтера", он не сразу сможет пополнить команду, так как ему 17 лет и он сможет присоединиться к "горнякам" только через год", - сказал Денисов.