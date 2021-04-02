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Ростислав Русин залечил травму и вернулся к тренировкам с Рухом
Но его участие в матче с Зарей остается под вопросом
fcrukh.com
Полузащитник "
Впрочем, его участие в матче 20-го тура УПЛ с " Зарей" остается под вопросом.
Отметим, что из-за травмы Русин не играет с конца февраля этого года.
Также напомним, что матч "Рух" - "Заря" состоится в субботу 3 апреля и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Рух
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