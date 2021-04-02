Ростислав Русин залечил травму и вернулся к тренировкам с Рухом

Полузащитник " Руха " Ростислав Русин, который больше месяца пропустил из-за травмы, вернулся к тренировкам с командой.

Впрочем, его участие в матче 20-го тура УПЛ с " Зарей" остается под вопросом.

Отметим, что из-за травмы Русин не играет с конца февраля этого года.

Также напомним, что матч "Рух" - "Заря" состоится в субботу 3 апреля и начнется в 17:00.