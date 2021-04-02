Президент Колоса: После всех высказываний Селезнева я не могу взять его назад

Президент " Колоса " Андрей Засуха в эфире канала "Вацко Live" рассказал о ситуации с форвардом Евгением Селезневым.

"Колос" не отмалчивается. Я просто не хотел портить жизнь Жене. Если я сейчас начну рассказывать, что он сделал что-то не так – это будет неправильно. Я ему предлагал сделать официальное заявление, что он покинул сбор в Турции по семейных обстоятельствам, а он не дает интервью, не раздувает. Все хотели написать, рассказать. Я сказал этого не делать, потому что это не по-пацански – жаловаться, что Женя такой-сякой. У нас Ковалевке так не принято.

Про нарушителя режима и алкоголика сказал только Женя. Ни я, ни один официальный представитель "Колоса" нигде об этом не говорил. Селезнев начал бегать по всем блогерам, махать справкой и кричать, что он чистый. При чем тут я? Я ему говорил подождать, когда все вернутся со сборов, чтобы разобраться, в чем причина. Он приехал ко мне и начал передо мной махать справкой. Я говорю: "Спокойно. Приедут люди, они все тебе расскажут". Приехал Виталий Лисицкий и все ему рассказал. Он с этим не согласился. Предложил ему поговорить с Русланом Костышиным и командой, а он пришел на "Великий футбол" и попросил у команды извинения. Как можно с таким человеком о чем-то говорить? Мы с ним договорились об одном, а он сделал совсем другое. Я не шоумен, мне неинтересно. Не хотел, чтобы мой клуб принимал участие в таком процессе. Мы всегда сидим тихонько.

Женя – классный футболист. Он помог бы нам в некоторых матчах, в том числе в серии послематчевых пенальти с "Динамо" в Кубке. Я бы мог организовать встречу Костышина и Селезнева для примирения, если бы Евгений извинился и сказал, что больше такого не будет. Но он ведет себя агрессивно и доказывает, что ничего не было. В приказательном тоне сказать Костышину вернуть Селезнева в команду, потому что он выступает по телевизору и мы все начали его бояться – нет.

В команде все тоже восприняли это не очень. Селезнев обидел тренера своим поведением. Пока Костышин вернулся из Турции, Селезнев в Украине уже наплел столько... После 4-5 видео Селезнева я сказал ему: "Давай, закончим это шоу. Начнем нормально разговаривать и работать. Я поговорю с Костышиным, он остынет. Ты сделаешь так, как принято в нашем клубе, и начнешь играть". Он сказал "хорошо", но дальше все пошло как пошло.

В ноябре я сказал Руслану: "Я не хочу Селезнева, давай будем с ним прощаться. Это же не футбол. Такие деньги, мы можем с тобой кого-то взять. Такого, кто будет играть в футбол". Он отказал. Я трижды за полгода хотел отправить Селезнева, он для меня ни брат, ни хайп, ни родственник. Меня уговорили взять его, я плачу ему деньги, а он – что попало. А потом я слышу о каком-то заговоре в команде, ликвидации Селезнева. Это несерьезно.

После всех этих высказываний я не могу взять его назад в клуб, потому что так не делается. Но я выполняю перед ним свои финансовые обязательства и то, что прописано в контракте. Меня предупреждали, что такое может случиться. У меня к Жене одна претензия – из нашего сотрудничества он сделал шоу, стал блогером. Официальную зарплату мы ему платим", – сказал Засуха.