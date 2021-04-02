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Днепр-1 - Львов 5:1. Еще шаг на пути в Европу

Премьер-лига
(1 голосов)

Год начали на последнем месте - теперь могут попасть в еврокубки

Днепр-1 - Львов 5:1. Еще шаг на пути в Европу

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Одна победа, одно поражение, три забитых и шесть пропущенных - с такой статистикой подходил к матчу 20-го тура Анатолий Бессмертный. Он не так давно возглавил "Львов", но уже успел на деле подтвердить свою фамилию, обыграв в харьковском матче донецкий "Шахтер". Международная пауза должна была помочь "сине-золотым" перезагрузиться психологически после главной победы в сезоне, а также установить хорошую связь между тренером и его подопечными.

А вот днепрянам перерыв был не особо нужна. Игорь Йовичевич хорошо подготовил свою команду к возобновлению сезона, что подтверждают результаты - четыре победы и две ничьи в шести поединках. Курс "только вперед" помог "Днепру-1" не только покинуть последнее место, но и напомнить всем о своих еврокубковых амбициях. Хотя отставание от "Ворсклы" и "Десны" отыграть будет не так и просто.

Во многом "Львов" сумел добыть победу над "Шахтером" благодаря агрессии и желанию. Сегодня от того настроя и след простыл. Команда практически не прессинговала, решив прижаться к собственным владениям и просто оберегать счет 0:0. Тактика изначально проигрышная, что и доказали последующие события. За первые 45 минут в направлении владений Юрчука гости не нанесли ни одного удара, а кульминацией стало удаление Эрнеста в конце первого тайма. Вингер, шикарно отыгравший против "горняков", вначале заработал не самую обязательную желтую карточку, а после проспал забегание Тейлора - последовало нарушение правила и второй "горчичник". Эрнест поле покинул, а спустя минуту и срубленный им Тейлор - бразилец получил травму. Полный провал львовян в первой половине.

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"Днепр-1" также не особо впечатлял, но в атаке свои моменты имел, один из которых удалось реализовать. В очередной раз после стандарта. Голы после угловых и штрафных уже становятся визитной карточкой команды Йовичевича. Как все было сегодня. Обычная подача с угла поля от Булецы на ближнюю штангу, там Логинов в борьбе скинул мяч на дальнюю, где тот ударился в штангу, попал в плечо Чуже и залетел в ворота - 1:0. Эпизод рассматривался ВАРом и лишь после был засчитан. В чем причина сомнений арбитров? Их, возможно, две. Первая - была вероятность, что мяч попал Чуже не в плечо, а руку. Вторая версия достаточно запутанная, которую предложил комментатор игры. По его мнению, мяч мог выйти за пределы поля во время забега Тейлора, арбитр это не заметил, назначил штрафной за нарушение правил на бразильце, после этого был заработан угловой, с которого и пришло взятие ворот. В подобном случае можно любой эпизод отмотать на несколько минут назад и увидеть как мяч не пересек линию ворот, ведь ему помешала веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. Футболом это уже не назвать.

Днепр-1 - Львов 5:1. Еще шаг на пути в Европу - изображение 2

Во втором тайме интрига была лишь в том, сколько голов смогут забить футболисты днепрян. Ведь мало того, что соперник не особо боролся за результат, так и у хозяев залетало практически все. Началось все с удара с дальней дистанции от Игнатенко, который, если и забивал из-за пределов штрафной, то делал это не особо часто. Сегодня Даниил решился пробить издали - нога Романчука подкорректировала мяч и тот залетел за линию ворот. Спустя несколько минут Костик пропустил в третий раз. Всему виной несколько прострелов в штрафную гостей, два рикошета и проворность Когута, который внес свою фамилию в протокол матча. Еще два оборота стрелки и четвертый точный выстрел - передача в зону от Булецы, навес Дубинчука и удар головой в исполнении Чуже. Супер-Марио во второй раз стреляет дублем. Хорват разыгрался.

"Львов" не особо огрызался, но свой гол отыскать сумел. Благодарить за это гости из западной Украины должны ВАР, ведь только он помог отыскать игру рукой ди Франко возле собственных ворот. Интересно, что после этого днепряне выбежали в свою атаку и сами заработали стандарт. Но арбитр три минуты слушал голоса из наушника, после чего еще и сам посмотрел повтор и указал на точку - Тавареш был точен. Особых дивидентов его команде это не принесло и до конца матча в атаке "Львов" мы практически не увидели. А вот "Днепр-1" не хотел останавливаться и продолжал свою агрессивную манеру игры. Это принесло плоды - Хобленко вначале ударил в перекладину, а уже в компенсированное время юный бразилец Вагнер воспользовался шикарным пасом Пихаленка, обошел Костика и пробил в пустые, установив две итоговые цифры на табло - 5:1. Разгром. Во многом справедливый.

Днепр-1 - Львов 5:1. Еще шаг на пути в Европу - изображение 3

По итогу мы имеем следующее. Нельзя сказать, что "Днепр-1" провел свой идеальный матч, но даже сегодняшнего качества игры с головой хватило, чтобы обыграть десятую команду чемпионата, которая один тайм провела вдесятером. Йовичевичу нужно не забыть поблагодарить фортуну, ведь в трех из пяти голов сегодня ощущается её присутствие. Очень жаль, что днепряне растратили много очков в первой половине сезона и теперь всеми силами пытаются восполнить пробелы, чтобы попасть в еврокубки. Сегодня очередной шаг на пути в Европу был сделан. Впереди "Динамо" и там будет в десять раз сложнее.

"Львов"? Команде Бессмертного стоит надеяться, что конкуренты также потеряют свои очки. В противном случаи, их снова будет ждать дно таблицы.

Фото - УПЛ

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Валентин Куцев (Киев)
СК Днепр-1 - ФК Львов 5:1
Голы: Марио Чуже 19, Даниил Игнатенко 59, Игорь Когут 63, Марио Чуже 65, Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер 90+3 - Алваро Тавареш 71 (пен.)
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 61), Игорь Когут, Сергей Булеца (Билл 73), Сергей Логинов, Лукас Тейлор (Владимир Адамюк 46), Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже (Гонсалвез Ногера де Соуза Вагнер 73), Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко
ФК Львов: Орест Костик, Иван Брикнер (Алексей Довгий 75), Алваро Тавареш (Юрий Захаркив 84), Назарий Ныч, Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Эрнест Антви, Максим Грисьо, Дмитрий Семенив (Андрей Бусько 75)
Предупреждения: Александр Пихалёнок 37, Билл 75, Владимир Адамюк 82 - Эрнест Антви 27, Эрнест Антви 44, Фране Чирьяк 55, Энес Махмутович 67
Удаление: Эрнест Антви 44

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В статье: ФК Львов Данил Игнатенко Игорь Когут СК Днепр-1 Марио Чуже
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Комментарии (33)
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Иванисеня (Ивано Франковск)
02.04.2021 в 22:00
Да уж страшно подумать,что Днепр сделает с Шахтером...Но динамовцам наверное влетит.Потому что Динамо на сегодня клуб,который показывает самую сильную и зрелищную игру... Какие-то метаморфозы с командами происходят.С Шахтером Львов из ж..ы лез,чтобы не проиграть,а тут 5-1-проигрывают!Заря стояла "насмерть" с Шахтером,а с Динамо сдулась почему то?Странные вещи происходят,господа.Ну дай то бог,киевлянам стать чемпионами и показать себя в Европе
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.04.2021 в 22:22
Дай бог, чтобы все усилились и продали баласт.
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0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
02.04.2021 в 21:55
О чём заголовок вообще, какая Европа? Автор в таблицу смотрел вообще? -8 от зоны еврокубков и 6 игр до конца чемпа, в том числе с Шахтером, Динамо, Зарей и Колосом.
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.04.2021 в 22:05
ТАТЫШО ?! Чий не команди !
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
02.04.2021 в 21:43
Страшно подумать , что сделает этот сегодняшний Днепр-1 с ШД...))) а Марио находка, отгружает по два мяча за игру!!!!
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+1
-1
Trztrqtr (Украина)
02.04.2021 в 21:57
Я смотрю все игры Днепра, Пихаленок и Игнатенко-стерженевые футболисты центра поля. Против ШД их не будет по условиям аренды. Так что игра с кротвми будет очень сложна и я бы не говорил такими большими категориями. Кроты-это кроты, ресурс у них большой.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.04.2021 в 22:03
с Динамо днепряне смогут славно пободаться...
+1
0
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 22:47
Колись вони обіграли Динамо 3:1.
0
0
Zak Zak (Киев)
02.04.2021 в 21:25
1
Ответить
0
-1
Plagin (Prad)
02.04.2021 в 21:16
До якої Європи, хтось уявляє собі, щоб Дніпро-1 там грав? Смішно.
Ответить
+2
-5
Сеш (Дніпро)
02.04.2021 в 21:18
Чем это смешнее чем скажем Ворскла? Или ты за чемпом не следишь?
Ответить
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.04.2021 в 21:19
Если ещё немного усилятся то потянут группу.
Ответить
+4
-1
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 21:22
Колос грав, і вони в теорії можуть грати, питання скільки матчів.
Ответить
+3
0
добрый) (город)
02.04.2021 в 21:11
интрига упл 2021 только одна - какая из 3х бандеровских недокоманд вылетит из упл
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+2
-17
FC Energy (Новая Каховка)
02.04.2021 в 21:20
Пшел отсюда. Следи за позорами русских клубов.
Ответить
+9
-2
Сеш (Дніпро)
02.04.2021 в 21:49
Бот тупоголовый
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+2
-1
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
02.04.2021 в 21:09
Рука була на 66:20, атака Дніпра і штрафний - на 66:40, почали дивитись ВАР на 67:40, пенальті призначений на 69:50. Тобто пеналь через 3,5 (!) хвилини після порушення. Отакий ВАР.
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+4
-1
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 22:36
Буває і таке. Але Альваро гарно зарядив.
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
02.04.2021 в 21:07
Красунчики! Дніпро - вперед!Цікавий момент з пеналєм. Заграли, атака на ворота суперника, порушення, жовта картка, штрафний! І тут - пеналь в твої ворота. Цікаво... Просто цікаво, тому, що вже 4:0 було. А так - неподобство!
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+2
-1
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 21:00
Опустили руки після вилучення. Не можна так. Дисципліна в Ернеста це жах. Просто браво. Жахливо, але треба робити висновки. Дякую за забитий пенальті, хоч щось. Відчувалося, що команда якась змучена. Грисьо як захисник грати не може, він вінгер. Дуже відчувалася втрата Ренана і Шини. Захарківу треба давати більше ігрового часу. СК Дніпро-1 вітаю з перемогою. PS. Пацієнт Ханас, ти де?
Ответить
+1
0
Одіссей (Донецьк)
02.04.2021 в 20:59
Хороший матч! Жаль что Днепр много потерял в первом круге.
Ответить
+8
-1
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 21:01
Дніпро-1. Не Днепр.
Ответить
+4
-11
Юра с Амура (Дніпро)
02.04.2021 в 21:08
Почекай трошки. Скоро вони тебе заплутають, латиш... ))
+4
-2
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 21:12
0
-2
Просто любитель (Днепр)
02.04.2021 в 21:12
Ты задрал уже. Днепр это город. Команда города. Есть там приставка или нет всё равно это ДНЕПР
+8
-4
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 22:43
Капець, це справжній екземпляр, який вважає, що СК Дніпро-1 це "Днепр". В червону книгу.
0
0
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 21:21
ФК Перемога теж з Дніпра. Значить і ФК Перемога це Дніпро. Молодець, тільки на цю єресь нормальний вболівальник не купиться. Я з повагою відношуся до СК Дніпро-1 і до Ігоря Йовічевіча особисто, але це не ФК Дніпро, і вони, власне, і не вважають себе ним.
Ответить
+3
-2
Просто любитель (Днепр)
02.04.2021 в 21:29
Тебе никто и не говорил что это ФК. Я не обращаю на цифры внимания. А называю команду ДНЕПР.
+3
-1
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 22:34
Та будь ласка, тіш себе ілюзіями.
0
0
Одіссей (Донецьк)
02.04.2021 в 21:30
А вы болельщик какого Львова этого ...который был Вересом или предыдущего.
Ответить
+4
0
Просто любитель (Днепр)
02.04.2021 в 21:32
Это болела какой то РЫГИ
+3
-5
Одіссей (Донецьк)
02.04.2021 в 21:40
Сконто
+1
-1
LAZ E183 (Рига)
02.04.2021 в 22:34
Цього Львова. І Сконто, і ФК Рига, і ще багато чого.
0
0


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