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Интернасьонал отклонил предложение Шахтера по Тобиасу в размере 4 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры продолжаются

Интернасьонал отклонил предложение Шахтера по Тобиасу в размере 4 млн евро

twitter.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает работать в направлении трансфера защитника "Интенасьонала" Винисиуса Тобиаса.

Ранее сообщалось, что "Интернасьонал" хочет получить за Тобиаса не менее 10 млн евро, в то время как "горняки" готовы предложить до 6 млн.

При этом, как пишет Internacional Time Line, первое предложение "Шахтера" было в размере 4 млн евро, на что "Интер" ответил отказом. Переговоры продолжаются.

Также ранее сообщалось, что ради подписания Винисиуса "Шахтер" готов досрочно отпустить в "Интенасьонал" опального Тайсона, который после конфликта с тренерским штабом сейчас тренируется с дублем "горняков".

Отметим, что 17-летний Винисиус, который считается главным молодым талантом "Интернасьонала", еще не заигран за первую команду, но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Источник:
Internacional Time Line

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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
02.04.2021 в 21:31
Придется брать за 10, уж очень Шахтер его хочет.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.04.2021 в 21:07
Так, що Сова ще отримає копієчку за півтора місяця.
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