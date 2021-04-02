Интернасьонал отклонил предложение Шахтера по Тобиасу в размере 4 млн евро

Донецкий " Шахтер " продолжает работать в направлении трансфера защитника "Интенасьонала" Винисиуса Тобиаса.

Ранее сообщалось, что "Интернасьонал" хочет получить за Тобиаса не менее 10 млн евро, в то время как "горняки" готовы предложить до 6 млн.

При этом, как пишет Internacional Time Line, первое предложение "Шахтера" было в размере 4 млн евро, на что "Интер" ответил отказом. Переговоры продолжаются.

Также ранее сообщалось, что ради подписания Винисиуса "Шахтер" готов досрочно отпустить в "Интенасьонал" опального Тайсона, который после конфликта с тренерским штабом сейчас тренируется с дублем "горняков".

Отметим, что 17-летний Винисиус, который считается главным молодым талантом "Интернасьонала", еще не заигран за первую команду, но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".