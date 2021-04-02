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Тренер Динамо: Александрия - крепкий орешек, особенно у себя дома
Эмил Карас рассказал, как команда работала во время паузы на матчи сборных
Олександр Приходько
Ассистент главного тренера "
- Команда собралась после игр сборных - в каком состоянии находятся ребята?
- Физические кондиции покажет игра в Александрии. Мистер эти два дня усиленно работал со всей командой, потому что возвращение из сборной в родной клуб всегда оставляет определенный след. Это объединение игроков сборных и тех, кто остался в клубе, всегда проходит нелегко, и сейчас очень важно вернуться в наш чемпионат, к нашим реалиям и как можно лучше подготовиться к следующей игре.
- Тренерский штаб наверняка следил за всеми футболистами, которые играли в сборных. Кого можно выделить, кем довольны больше всего?
- В основном это сборная Украины, помимо неё ещё Жерсон играл за Люксембург. Конечно, мы смотрели матчи, переживали за наших футболистов и за сборную. Это естественно и нормально.
- Во время клубной паузы на матчи сборных "бело-синие" провели поединок против "Динамо" (Бухарест). Насколько он был информативным?
- Была очень хорошая игра, как раз в этот период, когда играла сборная и мы тренировались, эта встреча очень хорошо помогла. В принципе, лучшая тренировка - это игра, поэтому очень важно найти соперника для тех футболистов, которые восстанавливаются, и для тех, кто меньше играл. Все равно, двухнедельная пауза - это слишком много для профессионального футболиста и обязательно нужна игра в этот период.
- Что можете сказать о вашем следующем сопернике - "Александрии"?
- Команда готовится, сейчас все соперники сложные, все знают, что "Александрия" - крепкий орешек и особенно у себя дома. Мы готовимся, настраиваемся, анализируем. Все как всегда. Мистер старается не упустить ни один нюанс в плане подготовки к этой встрече, а особенно важна психологическая подготовка игроков.
- Какие ожидания от газона стадиона "Ника"?
- В связи с тем, что поздняя весна, все поля не в очень хорошем состоянии, но одинаковые условия будут для всех. Я думаю, что для соперника это более родное поле, раз они там играют, тренируются.
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