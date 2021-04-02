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Президент Миная попал под санкции Зеленского за контрабанду

Премьер-лига
(1 голосов)

СНБО продолжает накладывать санкции

Президент Миная попал под санкции Зеленского за контрабанду

ФК Минай

Новина українською

В Совете национальной безопасности и обороны обнародовали перечень топ-10 украинских контрабандистов. Против этих лиц 2 апреля ввели персональные санкции.

В данный список попал и президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, активы и счета этих людей заблокированы.

Напомним, что "Минай" в УПЛ проводит свой первый сезон. Сейчас команда находится на 13 месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк
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Комментарии (10)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
02.04.2021 в 22:43
Суркісов на нари!
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+2
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
02.04.2021 в 22:45
Можно даже в одну камеру с каломойским!
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+1
0
78zezabo (Дрогобич)
02.04.2021 в 22:48
Не можна, а треба і татарина туди.
0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
02.04.2021 в 22:49
А татарина-то за что?
0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
02.04.2021 в 22:38
Надеюсь, следующими будут члены ОПЗЖ, включая Суркисов!
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
02.04.2021 в 22:28
Так это.. Минай - фсьо? Или что? Непонятно...
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+1
0
ffggpl (Харьков)
02.04.2021 в 22:23
Вор должен сидеть в тюрьме! А тут санкции какие-то...
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
02.04.2021 в 22:23
Когда будут дела за геноцид украинского народа против кондитера, татарина, беги и остального отребья, а клоун?
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+3
-3
Tenma7 (Чернигов)
02.04.2021 в 22:35
Как минимум одного из них клоун мечтает посадить, да судя по всему незачто)
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+1
0
78zezabo (Дрогобич)
02.04.2021 в 22:47
Дивись як ублюдків захищають( мінусують), кожен своєму царьку дупу готовий цілувати. Їх всіх на одній площі треба.... Що татарина,що суркісів, беню,але до них клоуна руки короткі.
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