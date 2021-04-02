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Президент Миная попал под санкции Зеленского за контрабанду
СНБО продолжает накладывать санкции
ФК Минай
В Совете национальной безопасности и обороны обнародовали перечень топ-10 украинских контрабандистов. Против этих лиц 2 апреля ввели персональные санкции.
В данный список попал и президент
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, активы и счета этих людей заблокированы.
Напомним, что "Минай" в УПЛ проводит свой первый сезон. Сейчас команда находится на 13 месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:Українська правда
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Комментарии (10)
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