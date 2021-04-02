Президент Миная попал под санкции Зеленского за контрабанду

В Совете национальной безопасности и обороны обнародовали перечень топ-10 украинских контрабандистов. Против этих лиц 2 апреля ввели персональные санкции.

В данный список попал и президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, активы и счета этих людей заблокированы.

Напомним, что "Минай" в УПЛ проводит свой первый сезон. Сейчас команда находится на 13 месте в турнирной таблице УПЛ.