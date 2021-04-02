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Рух - Заря: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Луганчане проиграли два последних матча

Рух - Заря: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

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Следите за матчем чемпионата Украины вместе со стримом от UA-Футбол! Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции. Комментатор - Георгий Грошев.

Луганчане остаются на третьей строчке таблицы украинского чемпионата, но накануне международной паузы проиграли дважды подряд. Помог ли перерыв на матчи сборных восстановиться психологически подопечным Виктора Скрипника? Не стоит сбрасывать со счетов и Рух, который способен попортить нервы любому в украинском чемпионате. Уже 2021-го львовяне победили другого претендента на еврокубки Колос, а осенью отобрали очки даже у Шахтера.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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