Рух - Заря: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

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Луганчане остаются на третьей строчке таблицы украинского чемпионата, но накануне международной паузы проиграли дважды подряд. Помог ли перерыв на матчи сборных восстановиться психологически подопечным Виктора Скрипника? Не стоит сбрасывать со счетов и Рух, который способен попортить нервы любому в украинском чемпионате. Уже 2021-го львовяне победили другого претендента на еврокубки Колос, а осенью отобрали очки даже у Шахтера.