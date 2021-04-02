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Десна - Олимпик: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Дончане проиграли во всех матчах после зимней паузы

Десна - Олимпик: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

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Смотрите, слушайте и общайтесь в чате к этой трансляции, организованной UA-Футбол! Тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима. Комментатор - Александр Рыженко.

Северяне из-за двух подряд поражений пропустили вперед полтавскую Ворсклу и рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон. Команде Александра Рябоконя нужно возвращаться на победные рельсы. Может показаться, что сделать это легко, ведь в соперниках впереди - команда, которая проиграла все встречи после зимней паузы. У нового наставника Олимпика Юрия Калитвинцева было время во время международного перерыва лучше познакомиться с командой и подготовить сюрпризы для фаворита пары. Удастся ли прервать проигрышную серию клуба?

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
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