Десна - Олимпик: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Смотрите, слушайте и общайтесь в чате к этой трансляции, организованной UA-Футбол! Тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима. Комментатор - Александр Рыженко.

Северяне из-за двух подряд поражений пропустили вперед полтавскую Ворсклу и рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон. Команде Александра Рябоконя нужно возвращаться на победные рельсы. Может показаться, что сделать это легко, ведь в соперниках впереди - команда, которая проиграла все встречи после зимней паузы. У нового наставника Олимпика Юрия Калитвинцева было время во время международного перерыва лучше познакомиться с командой и подготовить сюрпризы для фаворита пары. Удастся ли прервать проигрышную серию клуба?