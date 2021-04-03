Тренер Львова: Мы не выдержали экзамен медными трубами

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:5) .

- Счет большой, но насколько на него повлияло удаление?

- Меньше всего хочется говорить об удалении. Так произошло. Скажу, что мы серьезно настраивались на этот матч. Знали, что "Днепр-1" является хорошо сбалансированной командой без слабых мест с подобранными хорошими футболистами. Мы понимали, что нам будет трудно. Так и произошло. Наши ребята хотели заработать очки, но удаление нарушило план на игру. Ничего страшного; мы только в начале пути. Думаю, что ребята тоже задумаются над тем, что происходит. Наверное, не выдержали мы экзамен медными трубами. Но это жизнь, и, думаю, ребята все поймут и изменят отношение к себе.

- Действительно после победы над "Шахтером" вся Украина только и говорила о вашей команде. Это мешало подготовке?

- Это очень мешало. Говорил в одном интервью, что мы всю неделю предупреждали ребят: будет еще труднее. Вы заработали хороший бонус, но им надо правильно воспользоваться.

- Чемпионат интересный что наверху таблицы, что внизу, где все отбирают очки друг у друга. Как настроены во Львове?

- Мы в таком состоянии, что каждая игра - как последняя. Поэтому долгосрочного планирования нет. Живем от игры к игре. Каждая для нас как последний бой.