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Днепр-1 установил два собственных рекорда в матче со Львовом

Премьер-лига
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Днепр-1 установил два собственных рекорда в матче со Львовом

Дніпро-1/Автор невідомий

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В рамках 20-го тура УПЛ "Днепр-1" принимал "Львов" на "Днепр-Арене". Подопечные Игоря Йовичевича победили гостей с крупным счетом 5:1.

Победа с разницей в четыре мяча стала первой для команды в истории на уровне УПЛ. До этого рекордным счетом днепрян были цифры 3:0 на табло: против "Ворсклы", "Мариуполя" и дважды "Карпат".

Также "Днепр-1" впервые в своей истории в высшем дивизионе забил пять голов за одну игру. Ранее удавалось спортклубовцам отличиться максимум три раза за 90 минут: в матче с "Динамо", "Львовом", "Ворсклой", "Мариуполем", "Олимпиком" и дважды "Карпатами".

Отметим, что для днепрян это второй сезон в УПЛ. Сейчас подопечные Йовичевича занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, уступая третий "Зари" семь очков.

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В статье: СК Днепр-1 Львов
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Источник:
Дніпро-1

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