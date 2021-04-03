Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денисов: Костышин защищал Селезнева до последнего
Очередные факты из конфликта в "Колосе"
Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько
Директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал некоторые детали конфликта между Селезневым, Костышиным и Засухой в "Колосе":
“Состоялась встреча Селезнева с Костышиным, Лисицким и Засухой. Встреча была достаточно откровенной. Засуха мне рассказал, что Костышин был очень расстроен словами Селезнева. На самом деле Костышин защищал Селезнева до последнего.
В декабре у Селезнева умер отец. Жене в этот период было сложно. Костышин просил дать на это скидку, и настаивал, что нельзя в этот момент расставаться с футболистом. Хотя Засуха еще в декабре поднимал вопрос о том, чтобы расстаться с футболистом. Именно Костышин настоял на том, что у Жени тяжелый период и пусть он останется. Селезнев дал слово Засухе, что справится со всем.
Потом случилось то, что случилось. Селезнев показывает справку, что все с ним было в порядке, а у Костышина и Лисицкого абсолютно другая версия. Они говорят, что с Селезневым не все в порядке было в Анталье. Если он чувствовал себя правым, то почему он не остался, а спешно улетел в Украину?
Встреча закончилась на негативе. Засуха считает, что Селезнев его не услышал. Селезнев считает себя ни в чем не виноватым и хочет получить то, что ему должны.
Засуха сказал, что задолженности перед Селезневым нет, поскольку футболист всегда просил свою зарплату наперед, - сказал Денисов.
В этом сезоне на счету Селезнева пять голов и один асист в 12 матчах в УПЛ и ЛЕ. Отметим, что нападающий забил все свои мячи за коваливцев с пенальти. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 300 тыс евро.
Популярное сейчас
- Битва лидеров группы А и будни харьковского истребителя на юго-востоке - анонс 15-го тура Второй лиги
- Don Balоn: Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд проявляют интерес к Лунину
- Президент Миная попал под санкции Зеленского за контрабанду
- Журналист: Селезнев встретился с Костышиным. Похоже, в истории поставлена точка
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО