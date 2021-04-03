Игрок Сенегала U-20 прибыл в Киев для подписания контракта с Динамо

Воспитанник сенегальской академии "Дара Салама" Самба Диалло вскоре станет игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает тамошнее издание GalsenFoot со ссылкой на Stade.

Полузащитник 2003 года рождения уже не тренируется в академии и по информации источника присоединился к лагерю киевлян в Украине. Сенегальские СМИ узнали об этом из слов третьего вице-президента местной футбольной лиги.

В активе Самбы еще ни одного матча на взрослом уровне. Он принял участие в Чемпионате Африки 2019 среди команд U-20, где сборная Сенегала уступила в финале. На этом турнире он сыграл два матча и забил один гол. Также на его счету одно взятие ворот за Сенегал U-17 в двух встречах. Он выступает на позиции атакующего полузащитника и на флангах нападения.

Отметим, что в агентской фирмы футболиста VV Consulting, которая базируется во Франции, подопечными является Роман Се ("Вулверхэмптон") и Суалихо Мейте ("Милан").