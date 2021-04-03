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Игрок Сенегала U-20 прибыл в Киев для подписания контракта с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Он еще не играл на взрослом уровне

Игрок Сенегала U-20 прибыл в Киев для подписания контракта с Динамо

GalsenFoot/Автор невідомий

Новина українською

Воспитанник сенегальской академии "Дара Салама" Самба Диалло вскоре станет игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает тамошнее издание GalsenFoot со ссылкой на Stade.

Полузащитник 2003 года рождения уже не тренируется в академии и по информации источника присоединился к лагерю киевлян в Украине. Сенегальские СМИ узнали об этом из слов третьего вице-президента местной футбольной лиги.

В активе Самбы еще ни одного матча на взрослом уровне. Он принял участие в Чемпионате Африки 2019 среди команд U-20, где сборная Сенегала уступила в финале. На этом турнире он сыграл два матча и забил один гол. Также на его счету одно взятие ворот за Сенегал U-17 в двух встречах. Он выступает на позиции атакующего полузащитника и на флангах нападения.

Отметим, что в агентской фирмы футболиста VV Consulting, которая базируется во Франции, подопечными является Роман Се ("Вулверхэмптон") и Суалихо Мейте ("Милан").

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
GalsenFoot

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.04.2021 в 13:42
Чунга-чанга, весело живём....
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0
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Водитель трамвая (Бухарест)
03.04.2021 в 12:54
Полярные совы, запасайтесь бананами :)
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grasshopper1 (Харьков)
03.04.2021 в 14:02
В любой цивилизованной стране за подобные высказывания ты бы уже сидел
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