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Команда нашла своего тренера, а он нашел свою команду - президент Днепра-1 о Йовичевиче

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Береза прокомментировал разгром "ФК Львов"

Команда нашла своего тренера, а он нашел свою команду - президент Днепра-1 о Йовичевиче

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Днепра-1" рассказал о своих впечатлениях от работы Йовичевича:

"Я уже ранее говорил, что мы угадали. Команда нашла своего тренера, а он нашел свою команду, поэтому сейчас у нас будет постоянный прогресс. В это я абсолютно верю. И этот прогресс надо закреплять. Посмотрите, мы в последних матчах постоянно забиваем на заключительных минутах, а это говорит о том, что команда играет до последней секунды встречи. Это именно то, что я и просил у главного тренера.

Ведь в первую очередь мы играем для болельщиков, и нельзя сделать результат в первом тайме, а во втором уже действовать с меньшей отдачей. И яркий пример этому - матч в Чернигове. Мне очень хочется, чтобы наши болельщики всегда оставались на трибунах и поддерживали команду, независимо от счета на табло. Для команды это очень важно", - сказал Береза.

В весенней части УПЛ "Днепр-1" получил 5 побед и дважды сыграл вничью. Поражений у команды хорвата еще нет.

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В статье: Игор Йовичевич Юрий Береза Днепр-1
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Источник:
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