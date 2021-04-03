Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда нашла своего тренера, а он нашел свою команду - президент Днепра-1 о Йовичевиче
Юрий Береза прокомментировал разгром "ФК Львов"
Олександр Приходько
Президент "Днепра-1" рассказал о своих впечатлениях от работы Йовичевича:
"Я уже ранее говорил, что мы угадали. Команда нашла своего тренера, а он нашел свою команду, поэтому сейчас у нас будет постоянный прогресс. В это я абсолютно верю. И этот прогресс надо закреплять. Посмотрите, мы в последних матчах постоянно забиваем на заключительных минутах, а это говорит о том, что команда играет до последней секунды встречи. Это именно то, что я и просил у главного тренера.
Ведь в первую очередь мы играем для болельщиков, и нельзя сделать результат в первом тайме, а во втором уже действовать с меньшей отдачей. И яркий пример этому - матч в Чернигове. Мне очень хочется, чтобы наши болельщики всегда оставались на трибунах и поддерживали команду, независимо от счета на табло. Для команды это очень важно", - сказал Береза.
В весенней части УПЛ "Днепр-1" получил 5 побед и дважды сыграл вничью. Поражений у команды хорвата еще нет.
Популярное сейчас
- Игрок Сенегала U-20 прибыл в Киев для подписания контракта с Динамо
- Тайсон забил гол за дубль Шахтера в первом же матче
- Компания из США может выкупить Черноморец
- Новый ценник на Тобиаса и предметный интерес к Жерсону. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО