Подарок самому себе. Мариуполь - Ингулец 4:3

Два важных элемента нынешнего "Ингульца" Ковалёв и Сичинава пропускали этот поединок из-за травм. Ключевого нападающего заменил Плохотнюк, а центрального защитника номинально четвёртый выбор на этой позиции у Сергея Лавриненко - Семенко. У петровчан сейчас сложилась такая ситуация, что оба основных центрбека выбыли из-за травм: Павлов лечится ещё с февраля. Поэтому тренерскому штабу приходится использовать все резервы. Не удивимся, если вскоре на этой позиции выйдет опорник Кучеренко, у которого также богатый опыт игры в обороне. У "Мариуполя" ситуация кардинально противоположная: живы-здоровы все кроме Сикана. Но в заявке у петровчан есть другой форвард из "Шахтёра" - Кулаков. Он сегодня и вышел в основе.

Это была встреча двух разных стилей: короткий пас от "Мариуполя" против любителей длинных передач от "Ингульца". Философия номинальных хозяев ОСК "Металлист" оказалась убедительней. Особенно зажигал на левом фланге Топалов, ещё до перерыва оформивший дубль по голам из офсайда. Помимо этого, хавбек мариупольцев дважды участвовал в потенциально голевых атаках: откатил под удар Бондаренко (мимо) и бросил своим флангом в прорыв Стасюка, тот прострелил, а Кулаков в упор не пробил Малыша.

У противоположных ворот работы у Кудрика до перерыва практически не было. "Ингулец" крайне редко добирался до штрафной соперника, и два удара в сторону ворот за 45 минут - это даже много.

Всё шло к голу "Мариуполя". Было интересно, как они его забьют, учитывая, сколько моментов было не реализовано и вообще лишь три гола в шести играх после зимней паузы. Ответ пришёл ещё до свистка на перерыв.

Зимний новичок "Ингульца" Салем и новый первый номер команды Малыш не разобрались, кто должен забирать простой мяч в своей штрафной, Кулаков этим воспользовался, прокинул мяч мимо вратаря, который сыграл руками в ногу форварду. Бондаренко с 11 метров пробил идеально.

Для того, чтобы увидеть второй гол в игре, достаточно было просто дождаться возвращения команд из раздевалок. Очеретько перед штрафной дали очень много пространства, Олег развернулся, увидел около себя Бондаренко и скинул ему под удар. Атакующий хавбек пробил не лучшим образом, но Малыш решил не портить личную статистику сегодня и пропустил второй гол со второго удара в створ своих ворот.

Сергей Лавриненко в перерыве выполнил две замены, которые в теории при 0:2 на табло были уже бессмысленны. Однако как раз два игрока со скамейки в течение 120 секунд вернули паритет в счёте.

2:1 - Коваленко из пределов штрафной бил мимо створа, но удачно подправил снаряд Плахотнюк, забив дебютный гол в УПЛ.

2:2 - тот же Коваленко замкнул подачу Козака.

Казалось, что в этот момент "Мариуполь" поплывёт. Команда Остапа Маркевича потеряла очевидное преимущество, в то время как соперник был на ходу. Однако вскоре наварил второй центрбек петровчан, Семенко. Защитник в своей штрафной не уследил за Бондаренко, свалив его на дальней штанге, когда тот мог замыкать подачу с углового. Пострадавший взялся исполнять второй пенальти за день и снова был точен.

К тому же, тренерский штаб хозяев доказал, что также умеет делать результативные замены. Свежий Кирюханцев пробежал правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной. На дальней стойке мяч подхватил Стасюк, долго готовил удар, но всё же пробил сквозь частокол защитников и мимо голкипера.

Любопытно, что гости успели сократить счёт к минимуму. "Мариуполь" повторил ошибку для соперника, когда вратарь и защитник не поняли друг друга в штрафной. Теперь уже Балан прочувствовал этот момент и подставился под Кудрика. Зимний новичок "Ингульца" Шевцов забил свой второй гол в сезоне, но первый в футболке петровского клуба.

*

Второй камбэк "Ингульца" был бы фантастикой. Да и в целом, "Мариуполь" сегодня однозначно наиграл на победу. Приазовцы прерывают свою серию неудач, побеждают впервые в 2021-м и обходят в таблице как раз "Ингулец". Это был не лучший день для голкипера гостей Малыша: после трёх кряду "сухих" игр 20-летний вратарь пропустил с четырёх первых ударов в створ. Да, страж ворот был не в форме, но это не главное. Петровчане сейчас играют без основной центральной осени: опорник Лупашко, а также центрбеки Ковалёв и Павлов сейчас в лазарете. Отзащищаться и найти свой момент впереди (ещё и в отсутствие Сичинавы в атаке) у "казаков" шансов было очень мало.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Владимир Коротин (Киев), Виталий Скобля (Киев)

ФК Мариуполь - Ингулец 4:3

Голы: Артём Бондаренко 45+3 (пен.), Артём Бондаренко 46, Артём Бондаренко 60 (пен.), Петр Стасюк 67 - Михаил Плохотнюк 52, Илья Коваленко 53, Илья Шевцов 88 (пен.)

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Алексей Кащук 73), Кирилл Меличенко (Игорь Кирюханцев 46), Артём Бондаренко (Максим Чех 68), Вячеслав Танковский (Даниил Сагуткин 85), Андрей Кулаков, Петр Стасюк (Александр Драмбаев 85)

Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Игорь Чайковский 73), Младен Бартулович (Александр Козак 46), Александр Кучеренко, Михаил Плохотнюк (Илья Шевцов 73), Михаил Шишка, Денис Балан, Артём Щедрый (Илья Коваленко 46), Андрей Семенко, Николай Квасный

Предупреждения: Вячеслав Танковский 71, Максим Чех 74, Олег Кудрик 87, Дмитрий Мишнёв 87 - Николай Квасный 19, Младен Бартулович 24, Андрей Семенко 59