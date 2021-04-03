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Минай подписал защитника сборной Мали

Премьер-лига
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Игрок сборной Мали присоединился к закарпатскому клубу и уже готовится к поединку с "Колосом".

Минай подписал защитника сборной Мали

ФК Минай/Автор неизвестный

Новина українською

"Минай" объявил о переходе малийского левого защитника Сияки Бакайоко.

22-летний футболист родился в столице Мали, выступал за местные клубы "Джолиба" и "Стад Мальен". В 2017 году переехал в Грецию, однако там не сложилось. Вернувшись в Африку, поиграл в Тунисе и Мали.

Сияка является игроком национальной сборной Мали. Его вызывали в сборную U-17, молодежную и олимпийскую. В январе дебютировал в основной, и даже отметился голом в ворота Буркина-Фасо.

В новой команде Бакайоко получил тридцатый номер.

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В статье: Мали УПЛ ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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