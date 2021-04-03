Минай подписал защитника сборной Мали

"Минай" объявил о переходе малийского левого защитника Сияки Бакайоко.

22-летний футболист родился в столице Мали, выступал за местные клубы "Джолиба" и "Стад Мальен". В 2017 году переехал в Грецию, однако там не сложилось. Вернувшись в Африку, поиграл в Тунисе и Мали.

Сияка является игроком национальной сборной Мали. Его вызывали в сборную U-17, молодежную и олимпийскую. В январе дебютировал в основной, и даже отметился голом в ворота Буркина-Фасо.

В новой команде Бакайоко получил тридцатый номер.