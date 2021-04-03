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Лучший гол из семи. ВИДЕО эффектного удара головой игрока Ингульца в ворота Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Илья Коваленко в стиле Оливье Жиру

Лучший гол из семи. ВИДЕО эффектного удара головой игрока Ингульца в ворота Мариуполя

фото - ФК "Інгулець"

Новина українською

Матч "Мариуполь" - "Ингулец" порадовал зрителей огромным количеством забитых мячей - финальный свисток зафиксировал счет 4:3 в пользу азовцев. Впрочем, из семи голов только один стоит того, чтобы попасть в традиционное голосование за лучший забитый мяч в туре. На 53-й минуте Илья Коваленко из "Ингульца" эффектно замкнул подачу с фланга.

Интересно, что за минуту до того Илья ассистировал Плохотнюку. Всего в текущем сезоне у него два гола и две результативные передачи.

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В статье: ФК Мариуполь Илья Коваленко Ингулец (Петрово)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
03.04.2021 в 16:38
Красава
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