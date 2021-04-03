Лучший гол из семи. ВИДЕО эффектного удара головой игрока Ингульца в ворота Мариуполя

Матч "Мариуполь" - "Ингулец" порадовал зрителей огромным количеством забитых мячей - финальный свисток зафиксировал счет 4:3 в пользу азовцев. Впрочем, из семи голов только один стоит того, чтобы попасть в традиционное голосование за лучший забитый мяч в туре. На 53-й минуте Илья Коваленко из "Ингульца" эффектно замкнул подачу с фланга.

Интересно, что за минуту до того Илья ассистировал Плохотнюку. Всего в текущем сезоне у него два гола и две результативные передачи.