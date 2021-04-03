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Дал в девять. ВИДЕО крутого гола Громова в ворота Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

Эффектно получилось

Дал в девять. ВИДЕО крутого гола Громова в ворота Руха

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Новина українською

"Заря" уже на восьмой минуте вышла вперёд в матче против "Руха". Забить первый гол в матче помог Артём Громов. Игрок луганчан метров с 22-х в касание дал в правую "девятку". Впрочем, зачем описывать эпизод, если его можно увидеть?

Напомним, что следить за поединком между "Рухом" и "Зарёй" вы можете в текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Рух (Львов) лучшие голы
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
03.04.2021 в 17:48
Получилось как гром среди ясного неба
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