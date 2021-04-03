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У Виталия Вернидуба и Дениса Фаворова обнаружили коронавирус
Оба игрока не попали в заявку на игру с “Рухом”
Getty Images
Защитники "Зари" Виталий Вернидуб и Денис Фаворов попали в лазарет из-за коронавируса.
Такую информацию сообщает журналист телеканалов “Футбол 1/2/3” Борис Тимовчак.
Оба игрока не попали в заявку на матч 20-го тура с “Рухом”. После этого стало известно о положительных тестах на коронавирус в обоих игроков.
Виталий Вернидуб в этом сезоне сыграл за Зарю 15 поединков и не отметился результативными действиями. Денис Фаворов сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
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