У Виталия Вернидуба и Дениса Фаворова обнаружили коронавирус

Защитники "Зари" Виталий Вернидуб и Денис Фаворов попали в лазарет из-за коронавируса.

Такую информацию сообщает журналист телеканалов “Футбол 1/2/3” Борис Тимовчак.

Оба игрока не попали в заявку на матч 20-го тура с “Рухом”. После этого стало известно о положительных тестах на коронавирус в обоих игроков.

Виталий Вернидуб в этом сезоне сыграл за Зарю 15 поединков и не отметился результативными действиями. Денис Фаворов сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.