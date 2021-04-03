УПЛ. Рух - Заря 0:2. ГРОМОВитая победа на классе

Два последних поединка "Рух" проиграл с общим счетом 0:7. С крупным счетом (0:4) команда Федыка уступила "Заре" и в первом круге. Однако, несмотря на все тревожные знаки, сегодня "Рух" не играл в сугубо оборонительный футбол. Это была попытка играть на встречных курсах. Попытка неудачная из-за более низкого общекомандного класса, но сам факт попытки...

Хозяева действовали в формации 4-1-4-1 без Кухаревича в основе. Атаки должен был завершать Кондраков и в одной из ситуаций первого тайма у него был идеальный шанс для взятия ворот. Защитник "Зари" Жуниор Рейс сделал опрометчивую передачу на своей половине поля, Кондраков воспользовался перехватом и вышел на ударную позицию, но не переиграл Васила. Это был шанс – значительно лучше, чем удар Гагуна на старте или попытка изобретательно разыграть штрафной.

"Рух" проигрывал подборы, обнажал зоны, открывал пространство – побочные эффекты не сугубо защитного футбола. "Заря" действовала в формации 4-4-2 с ромбом в центре поля. Сайядманеш получил отдых после сборной, в основе со старта вышел Шахаб. Иванисеня опустился в центр поля, ведь Виталий Вернидуб пропускал матч из-за коронавируса. По этой же причине не играл Фаворов. А Кочергин дисквалифицирован. Можно ли говорить о критических потерях "Зари"? Наверное, нет. Ведь кадровая ситуация позволяет достаточно безболезненно компенсировать потери.

В первом круге "Заря" начала забивать в ворота "Руха" только после удаления в составе команды Федыка. Сегодня тоже все могло начаться после судейского решения: на стартовых минутах встречи Кабаев в борьбе с Зецом упал в штрафной Бандуры, но арбитр Иванов не стал назначать одиннадцатиметровый. В середине первого тайма еще был эпизод с отмененным голом Громова: передача из глубины шла то ли на Артема, то ли на его коллегу Шахаба, который был в офсайде. Судьи решили перестраховаться.

Пускай так – "Заря" забивала и без того. Красавцем-мячом отметился Громов, поймав мяч на ногу после падения и потери Кабаева. Удар из-за пределов радиуса штрафной площади вышел на славу.

"Заре" желательно было забить второй и облегчить себе жизнь. Но на старте второго тайма едва не получилось наоборот – забить мог "Рух". Львовяне атаковали довольно настойчиво. Идеальным шансом не воспользовался Борячук (вышел на замену), забыв пробить на дальней штанге после паса Бойчука. Минутой позже уже сам Бойчук стрелял из-под Жуниора Рейса – в этот раз в игру вступил Васил. И важно, что после этого не расслабился, потому что примерно через восемь оборотов стрелки пришлось отражать удар Кухаревича головой.

"Рух" нагнетал, но забила "Заря". Классическая ситуация демонстрации класса. Юрченко не просто сохранил для своей команды мяч на левом фланге, но и отдал передачу пяткой на Кабаева. Перед Владиславом возникла свободная зона, он вошел туда и отпасовал в центр на Громова. Артем охотно оформил дубль.

В общем, "Заря" забила два гола из трех ударов по створу ворот – очень рациональная победа имени Артема Громова. Вмешаться в перформанс коллеги попытался Шахаб, но свой момент не реализовал. Ну а "Руху", несмотря на перспективные выходы к чужим воротам, очень не хватало мастерства хотя бы раз завершить свою атаку результативно. Поэтому поражение.

Неприятностью для Виктора Скрипника стало удаление Дмитрия Иванисени, который за восемь минут до финального свистка договорился до второй желтой и самоустранился на следующий поединок. "Заря" сохраняет за собой третью строчку, а "Руху" нужно искать свой шанс для очков в будущем. Иначе от вылета не спастись.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

"Рух" - "Заря" 0:2

Голы: Артём Громов 8, Артём Громов 60

"Рух": Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Давид Зец, Юрий Климчук (Андрей Борячук 46), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 46), Богдан Бойчук (Остап Притула 65), Милош Стаменкович, Роман Карасюк (Андрей Кухарук 65)

"Заря": Никола Василь, Ловро Цвек (Егор Назарина 77), Жуниор Рейс (Андрейс Цыганикс 77), Максим Лунёв (Аллахяр 67), Шахаб Захеди (Сергей Гринь 89), Дмитрий Хомченовский, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Артём Громов (Александр Гладкий 77), Владлен Юрченко

Предупреждения: Милош Стаменкович 4, Давид Зец 14 - Шахаб Захеди 16, Дмитрий Иванисеня 38, Владлен Юрченко 63, Дмитрий Иванисеня 82

Удаление: Дмитрий Иванисеня 82