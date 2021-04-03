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Без Матвиенко и Исмаили, но со Степаненко. Стала известна заявка Шахтера на матч с Ворсклой

Премьер-лига
(2 голосов)

На матч не заявлены сразу несколько игроков основы

Без Матвиенко и Исмаили, но со Степаненко. Стала известна заявка Шахтера на матч с Ворсклой

ФК Шахтер

Новина українською

Завтра, 4 апреля, команда Луиша Каштру встретится с полтавской "Ворсклой".

Заявка "Шахтера" на матч:

  • Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Витао, Валерий Бондарь
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Фернандо
  • Нападающие: Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник

Стоит отметить, что в заявку не попали сразу несколько игроков основы: Николай Матвиенко, Тайсон и Исмаили. Как сообщалось ранее, Тайсон переведен в молодежную команду из-за нарушения дисциплины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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дедушка (Сумы)
03.04.2021 в 21:40
А 3 место в лиге конференций
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таврия19752009 (симферополь)
03.04.2021 в 21:31
Шахтер хочет занять 3 место?Где Тете
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0
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Siren05 (Мариуполь)
03.04.2021 в 21:27
А где Хочалава?
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kiwa83 (черкаси)
03.04.2021 в 21:00
А где же Тете?
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