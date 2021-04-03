Дубль Громова остался без ответа. Рух - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча "Рух" – "Заря".

Команды встречались в рамках 20-го тура УПЛ. "Заря" забила уже на 8-й минуте усилиями Громова. В начале второго тайма тренер "Руха" надеялся освежить игру заменами, но сделать это результативно не получилось. Уже на 60-й минуте Громов сделал дубль, похоронив мечты львовской команды о камбэке. Была в матче и красная карточка – ее на 82-ой минуте получил Иванисеня.

Рух – Заря 0:2

Голы: Громов (8, 60)