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Дубль Громова остался без ответа. Рух - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча "Рух" - "Заря", 20-й тур УПЛ, 3.04.2021
Фото - ФК Зоря
Вашему вниманию видео обзор матча "Рух" – "Заря".
Команды встречались в рамках 20-го тура УПЛ. "Заря" забила уже на 8-й минуте усилиями Громова. В начале второго тайма тренер "Руха" надеялся освежить игру заменами, но сделать это результативно не получилось. Уже на 60-й минуте Громов сделал дубль, похоронив мечты львовской команды о камбэке. Была в матче и красная карточка – ее на 82-ой минуте получил Иванисеня.
Рух – Заря 0:2
Голы: Громов (8, 60)
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Источник:Футбол 1/2/3
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