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Дубль Громова остался без ответа. Рух - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Смотреть видео обзор матча "Рух" - "Заря", 20-й тур УПЛ, 3.04.2021

Дубль Громова остался без ответа. Рух - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото - ФК Зоря

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Рух" – "Заря".

Команды встречались в рамках 20-го тура УПЛ. "Заря" забила уже на 8-й минуте усилиями Громова. В начале второго тайма тренер "Руха" надеялся освежить игру заменами, но сделать это результативно не получилось. Уже на 60-й минуте Громов сделал дубль, похоронив мечты львовской команды о камбэке. Была в матче и красная карточка – ее на 82-ой минуте получил Иванисеня.

РухЗаря 0:2

Голы: Громов (8, 60)

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Рух
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