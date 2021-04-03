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Десна - Олимпик 2:0. Снова проблема в судьях?

Премьер-лига
(2 голосов)

Есть вопросы ко второму голу, но победа хозяев полностью справедлива

Десна - Олимпик 2:0. Снова проблема в судьях?

Фото: ФК Десна

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Десна - Олимпик 2:0
Голы: Андрей Тотовицкий 44, Денис Безбородько 69
Десна: Игорь Литовка, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Андрей Домбровский 73), Денис Безбородько (Максим Дегтярёв 82), Андрей Тотовицкий, Артем Сухоцкий, Алексей Гуцуляк (Ефим Конопля 82), Максим Имереков
Олимпик: Артём Кичак, Богдан Векляк, Темур Чогадзе, Иван Зотько (Иссиар Драме 46), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Таллес Бренер, Ибрагим Каргбо, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
Предупреждения: Артем Сухоцкий 80 - Ибрагим Каргбо 58, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 68

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В статье: Олимпик (Донецк) Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Денис Безбородько
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Комментарии (2)
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sergei2020 (Черновцы)
03.04.2021 в 21:39
2 гол ЛЕВЫЙ!!!!
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0
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simargl (Чернигов)
03.04.2021 в 21:30
Скромно, но и так хорошо. Достали комментаторы ныть про второй гол. Это ж не балет, если свистеть любые касания , то и игры не будет ... естественно защитник при атаке на свои ворота будет кончиться даже от ветерка... всех с победой Десны!!! Движение вперед продолжается !!!
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