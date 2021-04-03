Десна - Олимпик 2:0. Снова проблема в судьях?

Скромно, но и так хорошо. Достали комментаторы ныть про второй гол. Это ж не балет, если свистеть любые касания , то и игры не будет ... естественно защитник при атаке на свои ворота будет кончиться даже от ветерка... всех с победой Десны!!! Движение вперед продолжается !!!