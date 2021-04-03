Громов обошел Клейтона и догнал Ринкона в рейтинге бомбардиров УПЛ за все сезоны

Артем Громов стал главным героем матча "Рух" - "Заря". Атакующий игрок луганской команды забил дважды в ворота львовян. Таким образом, в текущем сезоне он довел число забитых голов до шести. А вот за все годы выступлений в высшем дивизионе (а таких не много не мало уже 12!) на счету Громова теперь 47 результативных ударов.

В рейтинге бомбардиров чемпионата Украины за все годы Артем обошел звездного бразильского легионера "Металлиста" Клейтона Хавьера, а также бывшего игрока "Ворсклы", "Динамо", "Днепра" и "Кривбасса" Александра Мелащенко.

В то же время Громов сравнялся с бразильской легендой "Динамо" Диого Ринкон, а также с Алексеем Антоновым, который своих 47 голов наколотил в составе "Днепра", "Кривбасса", "Черноморца" "Металлиста" и "Ильичевца". Громов делит с Ринконом и Антоновым 50-52-е места. Следующие на прицеле - Рыкун, Максимов и Кривенцов, у которых по 48 голов.