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Скрипник: У нас было больше мастерства, чем у Руха
Тренер луганчан рад победе своей команды над львовянами
фото - ФК Зоря
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу его команды в матче 20-го тура над львовским "Рухом" со счетом 2:0.
"После двух поражений сегодняшний результат радует. Мы переживали, что можем потерять уверенность в своих действиях, но после победы, думаю, всё войдёт в норму. Мне кажется, у нас было больше мастерства, чем у соперника, особенно в завершающей части поединка. Оба гола были забиты красиво и, главное, профессионально. Но реакция у соперника была на уровне, было давление в опорной зоне.
Смотрим с оптимизмом вперёд и готовимся дальше, к следующим поединкам. Поздравляю свою команду с победой.
Мы смотрим на себя, нам важна наша игра, уверенность и самочувствие, в целом, команды. Каждая команда старается играть на позитивный результат, что и делал сегодня "Рух", но, к сожалению, не всегда это получается. Ну а что будет дальше, посмотрим 15 мая".
Напомним, что "Заря" занимает третье место, опережая "Десну" на два очка. Победу в этом матче принес дубль Артема Громова, который вошел в ТОП-50 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны.
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