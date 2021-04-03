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Скрипник: У нас было больше мастерства, чем у Руха

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер луганчан рад победе своей команды над львовянами

Скрипник: У нас было больше мастерства, чем у Руха

фото - ФК Зоря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу его команды в матче 20-го тура над львовским "Рухом" со счетом 2:0.

"После двух поражений сегодняшний результат радует. Мы переживали, что можем потерять уверенность в своих действиях, но после победы, думаю, всё войдёт в норму. Мне кажется, у нас было больше мастерства, чем у соперника, особенно в завершающей части поединка. Оба гола были забиты красиво и, главное, профессионально. Но реакция у соперника была на уровне, было давление в опорной зоне.

Смотрим с оптимизмом вперёд и готовимся дальше, к следующим поединкам. Поздравляю свою команду с победой.

Мы смотрим на себя, нам важна наша игра, уверенность и самочувствие, в целом, команды. Каждая команда старается играть на позитивный результат, что и делал сегодня "Рух", но, к сожалению, не всегда это получается. Ну а что будет дальше, посмотрим 15 мая".

Напомним, что "Заря" занимает третье место, опережая "Десну" на два очка. Победу в этом матче принес дубль Артема Громова, который вошел в ТОП-50 бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
03.04.2021 в 22:56
Кто бы сомневался, что у вас мастерства больше, просто надо его реализовывать.
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