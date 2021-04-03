Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неправомерный гол Десны и отсутствие пенальти в пользу Зари. О судействе матчей УПЛ
Не идеально
Скриншот - ТК Футбол
В двух из трех матчей игрового дня УПЛ экспертами были зафиксированы существенные судейские ошибки. К счастью, они не повлияли на исход матчей, но неуверенную работу судей нельзя не отмечать с прицелом на будущее. Ведь ошибки можно исправлять только при осознании этих ошибок.
Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.
- "Рух" - "Заря" 0:2. Арбитр – Юрий Иванов
- Момент с падением Кабаева на третьей минуте свидетельствует о том, что Иванов либо не вошел в игру, либо просто плохо прочитал момент. Игрок "Зари" вошел в штрафную площадь "Руха", убрал мяч вправо, а защитник в подкате сыграл не в мяч, а сделал сопернику преграду в виде подножки. Кабаев упал, но Иванов плохо прочитал момент. Очевидно, думал, что защитник "Руха" сыграл в мяч. Однако это не так.
Судья был в хорошей позиции, что добавляет вес его ошибке. Жаль, что арбитру в поле не помог ассистент Скрипка, который видел этот момент с другой стороны и мог оценить его лучше, чем Иванов. Но не случилось Свидетельство плохой командной работы.
- "Десна" - "Олимпик" 2:0. Арбитр – Александр Шандор
- ВАР послужил бы здесь хорошей помощью для арбитра. Шандор, не имея опыта, не разобрался на 69-й минуте во время быстрой атаки "Десны". Арбитр немного отстал от эпизода и, находясь в не совсем удачной позиции, не успел переключить функцию внимания, следя только за правым флангом. Тогда как в центре Безбородько хотел выйти на хорошую позицию, а Векляк ему мешал. Я бы не сказал, что Векляк фолил, но где-то перекрывал движение оппоненту. И тогда Безбородько нагло рукой оттолкнул Векляка. Гол засчитывать было нельзя. Возможно, это даже тянуло на красную карточку. Но Шандор не остановил игру и засчитал второе взятие ворот "Олимпика".
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Малиновский отметился двумя ассистами в матче с Удинезе
- Тайсон после матча за дубль: Нет проблем
- Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре
- Десна обходит Ворсклу. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Новости по теме
- 13:08 Украинские Довбик падал не по собственной инициативе. Эксперт проанализировал спорные судейские решения матча Украина - Казахстан
- 12:22 Зарубежные Без ВАР – как без рук. Эксперты раскритиковали решение Монзуль, принятое в матче отбора ЧМ-2022
- 20:21 Украинские Мирослав Ступар видит прогресс в судействе Екатерины Монзуль