Неправомерный гол Десны и отсутствие пенальти в пользу Зари. О судействе матчей УПЛ

В двух из трех матчей игрового дня УПЛ экспертами были зафиксированы существенные судейские ошибки. К счастью, они не повлияли на исход матчей, но неуверенную работу судей нельзя не отмечать с прицелом на будущее. Ведь ошибки можно исправлять только при осознании этих ошибок.

Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

"Рух" - "Заря" 0:2. Арбитр – Юрий Иванов

- Момент с падением Кабаева на третьей минуте свидетельствует о том, что Иванов либо не вошел в игру, либо просто плохо прочитал момент. Игрок "Зари" вошел в штрафную площадь "Руха", убрал мяч вправо, а защитник в подкате сыграл не в мяч, а сделал сопернику преграду в виде подножки. Кабаев упал, но Иванов плохо прочитал момент. Очевидно, думал, что защитник "Руха" сыграл в мяч. Однако это не так.

Судья был в хорошей позиции, что добавляет вес его ошибке. Жаль, что арбитру в поле не помог ассистент Скрипка, который видел этот момент с другой стороны и мог оценить его лучше, чем Иванов. Но не случилось Свидетельство плохой командной работы.

"Десна" - "Олимпик" 2:0. Арбитр – Александр Шандор

- ВАР послужил бы здесь хорошей помощью для арбитра. Шандор, не имея опыта, не разобрался на 69-й минуте во время быстрой атаки "Десны". Арбитр немного отстал от эпизода и, находясь в не совсем удачной позиции, не успел переключить функцию внимания, следя только за правым флангом. Тогда как в центре Безбородько хотел выйти на хорошую позицию, а Векляк ему мешал. Я бы не сказал, что Векляк фолил, но где-то перекрывал движение оппоненту. И тогда Безбородько нагло рукой оттолкнул Векляка. Гол засчитывать было нельзя. Возможно, это даже тянуло на красную карточку. Но Шандор не остановил игру и засчитал второе взятие ворот "Олимпика".