Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 20-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".

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Встреча пятой и второй команд первенства. В начале сезона коллектив Юрия Максимова знатно пошумел и, казалось бы, даже претендовал на высокие места, однако сейчас полтавчане с трудом ведут борьбу за третью строчку таблицы. Сумеет ли "Ворскла" помешать "Шахтеру" в чемпионской гонке? Продолжат ли "горняки" погоню за "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 апреля – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Георгий Грошев