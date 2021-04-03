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Без Цыганкова, но с Бесединым. Динамо объявило заявку на матч с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится в воскресенье, 04.04.2021

Без Цыганкова, но с Бесединым. Динамо объявило заявку на матч с Александрией

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, четвертого апреля, на стадионе "Ника" в Александрии состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором местная команда примет "Динамо". Киевляне накануне прибыли в город проведения поединка, а пресс-служба клуба объявила заявку на матч.

Бросается в глаза отсутствие в ней Виктора Цыганкова. Лидер киевского "Динамо" пропустил мартовские матчи сборной Украины из-за травмы и видимо не успел восстановиться к поединку с "Александрией". Зато стоит отметить присутствие молодого Викентия Волошина. А также Артема Беседина, который тоже не был со сборной из-за повреждения.

Полная заявка "Динамо" на матч с "Александрией":

  • вратари: Бущан, Бойко;
  • защитники: Кендзера, Попов, Сирота, Забарный, Миколенко, Тымчик, Сидклей, Караваев;
  • полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Андриевский, Леднев, Гармаш, Буяльский;
  • нападающие: Родригеш, Супряга, Беседин, Волошин В.

Матч "Александрия" - "Динамо" состоится 04.04.2021 в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
04.04.2021 в 00:40
Жаль Цыганкова. По меркам нашего ЧУ - отличный игрок. Но - хрустальный. Больше лечится, чем играет. Похоже так будет постоянно. Рад бы ошибиться...
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