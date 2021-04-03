Без Цыганкова, но с Бесединым. Динамо объявило заявку на матч с Александрией

В воскресенье, четвертого апреля, на стадионе "Ника" в Александрии состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором местная команда примет "Динамо". Киевляне накануне прибыли в город проведения поединка, а пресс-служба клуба объявила заявку на матч.

Бросается в глаза отсутствие в ней Виктора Цыганкова. Лидер киевского "Динамо" пропустил мартовские матчи сборной Украины из-за травмы и видимо не успел восстановиться к поединку с "Александрией". Зато стоит отметить присутствие молодого Викентия Волошина. А также Артема Беседина, который тоже не был со сборной из-за повреждения.

Полная заявка "Динамо" на матч с "Александрией":

вратари: Бущан, Бойко;

Бущан, Бойко; защитники : Кендзера, Попов, Сирота, Забарный, Миколенко, Тымчик, Сидклей, Караваев;

: Кендзера, Попов, Сирота, Забарный, Миколенко, Тымчик, Сидклей, Караваев; полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Андриевский, Леднев, Гармаш, Буяльский;

Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Андриевский, Леднев, Гармаш, Буяльский; нападающие: Родригеш, Супряга, Беседин, Волошин В.

Матч "Александрия" - "Динамо" состоится 04.04.2021 в 19:30.