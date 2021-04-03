Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Цыганкова, но с Бесединым. Динамо объявило заявку на матч с Александрией
Игра состоится в воскресенье, 04.04.2021
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
В воскресенье, четвертого апреля, на стадионе "Ника" в Александрии состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором местная команда примет "Динамо". Киевляне накануне прибыли в город проведения поединка, а пресс-служба клуба объявила заявку на матч.
Бросается в глаза отсутствие в ней Виктора Цыганкова. Лидер киевского "Динамо" пропустил мартовские матчи сборной Украины из-за травмы и видимо не успел восстановиться к поединку с "Александрией". Зато стоит отметить присутствие молодого Викентия Волошина. А также Артема Беседина, который тоже не был со сборной из-за повреждения.
Полная заявка "Динамо" на матч с "Александрией":
- вратари: Бущан, Бойко;
- защитники: Кендзера, Попов, Сирота, Забарный, Миколенко, Тымчик, Сидклей, Караваев;
- полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Андриевский, Леднев, Гармаш, Буяльский;
- нападающие: Родригеш, Супряга, Беседин, Волошин В.
Матч "Александрия" - "Динамо" состоится 04.04.2021 в 19:30.
Популярное сейчас
- Подарок самому себе. Мариуполь - Ингулец 4:3
- Тайсон после матча за дубль: Нет проблем
- Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО