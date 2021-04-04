УПЛ. Минай - Колос 0:0. Затащить на дно

"Минай" стал первой командой, от которой "Колос" пропустил на новом стадионе, открытом в 2020-м году. Тогда была ничья 2:2, что несколько разозлило подопечных Костышина. Ведь "Колос" нацелен на место в зоне еврокубков, поэтому потери очков в матчах с аутсайдерами в планы не входят. Был ли сегодняшний поединок отмечен принципиальностью? Вероятно, что да. "Минай" в первом круге развеял магию стадиона "Колос", а нынче команда "Колос" пыталась испортить "Минаю" начало нового цикла.

Цикла без Василия Кобина. Наставник, с которым закарпатцы выиграли Первую лигу, был уволен после серии неудачных результатов в УПЛ, а на его место... никто не пришел. Рулевым на бровке стал Николай Цымбал, который документально и ранее был оформлен главным тренером. А с высоты вип-зоны за матчем наблюдал Александр Севидов.

Эта волна задела и Михаила Кополовца, но сегодняшнего матча это прямо не касается. Важнее отметить, что в стартовый состав "Миная" вернулся после травмы Тарас Сакив. Милевский остался в резерве. Артем – не панацея от проблем с атакой. Забивать в "Минае" как было некому, так и остается. За первый тайм отчетного поединка – лишь один момент имени Пиняшко (ассистировал) - Шиндера (бил). Да и тот из офсайда.

Примером для возрастных игроков должен быть Владимир Лысенко. В течение первой 45-минутки – три момента. Да, не забил, но работал очень старательно. С его ударом со средней дистанции справился Попович, также голкипер выиграл у Лысенко дуэль один на один, а вот в еще одном остром эпизоде, - хронологически первом, - Владимиру не повезло, когда мяч попал в штангу.

"Колос" играл лучше, однако последнего штриха в атаке не хватало. Установки Костышина, проведенные в перерыве, не помогли. Ведь второй тайм лучше начал "Минай". Наконец появились моменты: Кожанов пробил в сетку с внешней стороны, Сакив стрелял со штрафного (заблокировали), а Шиндер немного не успел к мячу после навеса. Но наилучший шанс упустил Нуриев, который целил под перекладину ударом головой после подачи углового. Волынец вытащил.

Удивительно, но "Минай" инициативу не отдавал. Можно говорить, что закарпатцы затянули гостей на свой уровень. Удары Нуриева и Лопирёнка в середине тайма подчеркнули серьезность намерений "МИная" (оба неточные), а момент Уго, который появился у него сразу после выхода на поле, едва не вызвал сенсацию. Еще был очередной перспективный удар Нуриева (даже два), на что "Колос" ничем не отвечал. Лишь падением в штрафной с требованиями назначить пенальти – но этого мало.

"Колос" умеет биться, терпеть, удивлять в матчах против сильных команд. Но на этот раз ковалевцы опустились на уровень соперника из низов таблицы. Так вязнут на дне...

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Дмитрий Оганесян (Луганск)

ФК "Минай" - "Колос" 0:0

ФК "Минай": Андрей Попович, Тарас Сакив, Александр Петрусенко, Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Артем Милевский 82), Василий Пыняшко (Угочукву Огбонная 82), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Рустам Ахмедзаде 88), Мислав Матич, Максим Лопырёнок

"Колос": Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Дмитрий Хлёбас 78), Денис Антюх (Евгений Смирный 68), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Александр Черноморец, Вячеслав Чурко, Никита Кравченко, Павел Ореховский (Альваро Нгамба Тадэ 78), Олег Ильин (Мамаду Ламин Данфа 68)

Предупреждения: Анатолий Нуриев 69, Угочукву Огбонная 86 - Олег Ильин 29, Кирилл Петров 49, Мамаду Ламин Данфа 79