Кополовец повесил бутсы на гвоздь

Вингер закарпатского "Миная" Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста. Об этом было сообщено в эфире телеканала Футбол 1.

Также журналист Богдан Тимовчак сказал, что Александру Севидову и Михаилу Кополовцу было запрещено общаться со СМИ.

В этом сезоне на счету игрока всего 19 сыгранных минут в чемпионате Украины. Кополовец вышел на замену в матче 17-го тура против "Динамо" на НСК "Олимпийский".

Постоянную игровую практику Михаил имел, когда "Минай" играл в Первой Лиге Украины. После выхода закарпатцев в УПЛ он взял паузу в карьере. Ранее сообщалось, что уже бывший футболист хочет сосредоточиться на должности спортивного директора.

Однако, по словам нашего источника, Кополовец отправлен в отпуск из-за противоречий с Александром Севидовым. Во избежание конфликта руководство клуба решило разделить их. Пока не ясно сколько будет продолжаться этот отпуск.

Михаил имеет в своем активе выступления в составе "Закарпатья", "Карпат", "Говерлы", "Белшины" и "Миная". За последних игрок выступал с 2017-го года и прошел с командой от любительского чемпионата Украины до УПЛ.