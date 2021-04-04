Прибыл на просмотр, но не может тренироваться. Проблемы у потенциального новичка Динамо

Несколько дней назад в киевское "Динамо" прибыл потенциальный новичок – сенегалец Самба Диалло. В Киев он приехал по рекомендации известного футбольного агента Дмитрия Селюка.

Как стало известно позже, полузащитник пока не может тренироваться из-за болезни. После выхода игрока из лазарета столичный клуб решит, стоит ли продлевать просмотр сейчас, или есть смысл в просмотре летом.

Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне U-20 и U-17.