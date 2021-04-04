  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Прибыл на просмотр, но не может тренироваться. Проблемы у потенциального новичка Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прибыл на просмотр, но не может тренироваться. Проблемы у потенциального новичка Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Сенегальский талант пока не показал себя в Киеве

Прибыл на просмотр, но не может тренироваться. Проблемы у потенциального новичка Динамо

Getty Images

Новина українською

Несколько дней назад в киевское "Динамо" прибыл потенциальный новичок – сенегалец Самба Диалло. В Киев он приехал по рекомендации известного футбольного агента Дмитрия Селюка.

Как стало известно позже, полузащитник пока не может тренироваться из-за болезни. После выхода игрока из лазарета столичный клуб решит, стоит ли продлевать просмотр сейчас, или есть смысл в просмотре летом.

Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне U-20 и U-17.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Селюк Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-raitings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Скажений Заєць (Вінниця)
04.04.2021 в 18:18
Селюк ?Цим все сказано.
Ответить
+1
0
госпітальєр (львів)
04.04.2021 в 17:49
серйозний клуб не буде зв"язуватися з селюком,де той пучок ібрагімів,що селюк спихнув динамо ?
Ответить
+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
04.04.2021 в 17:18
Приехал подлечиться?
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...