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Прибыл на просмотр, но не может тренироваться. Проблемы у потенциального новичка Динамо
Сенегальский талант пока не показал себя в Киеве
Getty Images
Несколько дней назад в киевское "Динамо" прибыл потенциальный новичок – сенегалец Самба Диалло. В Киев он приехал по рекомендации известного футбольного агента Дмитрия Селюка.
Как стало известно позже, полузащитник пока не может тренироваться из-за болезни. После выхода игрока из лазарета столичный клуб решит, стоит ли продлевать просмотр сейчас, или есть смысл в просмотре летом.
Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне U-20 и U-17.
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