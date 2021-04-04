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ФК Минай - Колос 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Скучные нули в Ужгороде

ФК Минай - Колос 0:0. Видео обзор матча

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В матче 20-го тура чемпионата Украины "Минай" и "Колос" расписали нулевую ничью. Ближе к победе, наверное, были подопечные Руслана Костышина, но гостям катастрофически не хватали реализации.

После этого тура "Минай" имеет в своем активе 15 очков и занимает 13-е место, в свою очередь у "Колоса" 30 баллов и команда расположилась на 6-й позиции.

Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Дмитрий Оганесян (Луганск)
ФК "Минай" - "Колос" 0:0

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай
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