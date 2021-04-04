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Перезагрузка. Ворскла - Шахтёр 0:2

Премьер-лига
(4 голосов)

После двух поражений подряд "горняки" побеждают

Перезагрузка. Ворскла - Шахтёр 0:2

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

В разговорах о текущем кризисе "Шахтёра" среди игроков чаще всего упоминался Жуниор Мораес. Даже не нужно владеть продвинутой статистикой, чтобы увидеть разницу в забитых в прошлом сезоне и в нынешнем: за 15 предыдущих игр в УПЛ-2020/21 форвард отличился только трижды, а в розыгрыше 2019/20 результативных ударов только в чемпионате было два десятка. Не будем бросаться пафосными фразами, что игрок возвращается на свой прежний уровень, но три гола в течение последнего месяца, и среди них дебютный за сборную Украины, должны наталкивать на положительные мысли болельщиков "горняков".

У "Шахтёра" хватало проблем с составом накануне игры. Главная - левый фланг обороны, ведь выпали сразу три игрока, которые чаще всего выходили на этой позиции. Замену прогнозируемо нашли в хавбеке Сиприано. Намного важнее было возвращение Степаненко, который впервые с февраля вышел на поле. Кстати, в треугольнике в середине поля ему компанию составили Патрик и Майкон - Антонио нашлось место только в запасе.

У "Ворсклы" кадровых проблем практически не было (помним о травме Цитаишвили). Однако проблемы догнали команду Юрия Максимова по ходу первого тайма сегодня: Пердута получил травму ребра в середине 45-минутки, а Тилля за несколько секунд до перерыва в верховой борьбе с локтя вырубил партнёр по команде Яворский - люксембуржца на носилках сразу унесли в машину скорой.

В сумбуре первых минут "Ворскла" даже могла открыть счёт. Додо в первые пять минут создал на свои ворота полтора голевых момента: сперва в своей вратарской зарядил мячом в Кривцова, от которого снаряд не срикошетил в рамку, а затем потерял мяч в середине поля.

После первых минут "Шахтёр" взял игру под свой контроль и уже сам начал создавать моменты. Левая и правая штанги по разу играли сегодня за хозяев после ударов Соломона и Патрика, Майкон со штрафного пробил рядом с левой стойкой. Количество моментов у ворот "Ворсклы" напоминало о старом-добром "Шахтёре", который всегда уверен в себе и всегда много создаёт у чужих ворот.

Но с первым голом зачастую бывают проблемы. Да и тот же Мораес не всегда хорош в завершении. Сейчас же совпало: Патрик отдал классный проникающий пас в зону правого полусреднего - Мора эпизод завершил.

У полтавчан свои возможности также были, но намного реже. Сегодня "зелёно-белые" не были похожи на самих себя: боевую команду, которая готова рубиться и воевать за каждый мяч. Воевать, похоже, был готов только Яворский, о нокауте партнёра от которого мы уже писали выше. Тем не менее, нельзя не вспомнить подачу справа от Луизао, когда Тилль головой не смог пробить, а Якубу на дальней стойке не переиграл Трубина. Наконец, Кулач метров с 18-ти пальнул чуть выше, однако прямо по центру.

Перерыв в первую очередь изменил схему "Ворсклы", которая из-за кадровых потерь вернулась к игре в три центральных защитника. Однако это не спасло от второго пропущенного: дончане разыграли быструю контратаку по центру, Патрик снова вывел Мораеса один на один, ну, а любой нападающий, который считает себя достойным выступать даже не в "Шахтёре", а хотя бы в УПЛ, должен такие моменты завершать.

Сразу после второго гола "Ворскла" немного поплыла и рисковала пропустить ещё больше. Однако постепенно хозяева взяли себя в руки и начали сами активно идти вперёд. "Шахтёр" почему-то решил доигрывать поединок вторым номером и в обороне, за что мог поплатиться как минимум одним пропущенным: Чеснаков практически с линии штрафной низом пробил точно в руки Трубину.

Не будем спешить с заявлениями, что эта победа уже означает о возвращении "Шахтёра" к борьбе за все трофеи, но как минимум намёк на светлое будущее виднеется. Что дальше - будем смотреть от матча к матчу. По крайней мере, сегодня "горняки" однозначно переиграли своего оппонента, который мало чем запомнился.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Ворскла - Шахтер 0:2
Голы: Жуниор Мораес 42, Жуниор Мораес 62
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута (Александр Скляр 38), Наджиб Якубу, Луизао (Павел Ребенок 75), Оливье Тилль (Пап-Альюн Ндиайе 46), Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Сергей Яворский (Артем Челядин 66), Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес (Дентиньо 82), Марлос (Фернандо 73), Манор Соломон (Михаил Мудрик 90), Алан Патрик (Маркос Антонио 90), Майкон, Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь
Предупреждения: Давид Пуцлин 31 - Марлос 48

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (40)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.04.2021 в 20:44
Та Ворскла --- ніяка.
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0
0
Геродот (Винница)
04.04.2021 в 20:00
Шахтер, к сожалению, давно потерял и чемпионскую игру, и скорее всего и само чемпионство. А то что мы сегодня видели - это лишь ее отблески. Невооруженным глазом видно, что игра команды разбалансирована. Совершенно не участвуют в атаке фланги, все попытки пробиться к воротам - только через центр. Собственно, оба гола и были через центр забиты. Плохо помогает атаке средняя линия. Марлос - опять барражирование поперек поля, в атаке ничего не создал, много потерь мяча. Майкон тоже мало чем помогал. Одно светлое пятно - Соломон, видно, что устал после отборочных игр, но все время нагнетал в атаке, создавал голевые моменты. Молодец Мораес. Выжал из того, что можна было - два гола. Больше и отметить некого, разве что Трубина - выручил в нескольких острых моментах. А вот Ворскла удивила. Всегда боевитая команда сегодня неожиданно демонстрировала какую-то вялую, блеклую игру. Лишь в последние минут десять игры проснулись, но было поздно. В общем, три очка есть, это хорошо, но как-то радости особой это уже не приносит. Очевидно, что команда действительно нуждается в серьезной перезагрузке, а не в косметическом ремонте.
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+1
-1
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waleo (Киев)
04.04.2021 в 19:38
красиво слили. Слив всегда видно по предупреждениям в 99% случаев
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+2
-9
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scorpius (Ck)
04.04.2021 в 19:44
С киевскими экспертами по сливам трудно спорить)
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+8
-3
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DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 19:46
фк подстилка к Киеву не имеет отношения
+1
-7
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 19:48
Теперь понятно, кто минусует мои посты - вот и "ромбик" объявился))
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 19:52
Ни одного минуса не поставил тебе, подразумеваю что ты болен, пойди подлечись. Шизоид Мариупольский
0
-5
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 19:57
Я вполне здоров, чего и всем желаю. "Шизоид Мариупольский" - видимо, у тебя с жителями этого города особые отношения
+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:03
scorpius, жуй сопли молча
0
-5
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 20:07
Чего и тебе желаю
+2
-1
ZNAK_VOPROSA
04.04.2021 в 20:08
это не эксперты, а эксперДЫ
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:12
scorpius, хочешь поговорить, сцыкля заднеприводная?
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:14
ZNAK_VOPROSA, данцеские эксперДы самые лучшие. Говорят "нарушения", фиксируют офсайд и отменяют голы.
+1
-3
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 20:16
С тобой? А смысл?
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:20
Ну так чего ты квакаешь? Закрой свой спермоприемник и жуй молча.
0
-3
Hanter44 (Baburka)
04.04.2021 в 20:23
Этот идиот-DynamoKiyv (Київ) снова вырвался из под опеки врачей.
+2
-3
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 20:25
Вижу тебе доставляет оскорблять и провоцировать. Конечно, я мог бы тебе ответить, что ты вонючий ишак или кусок г.овна, размером с Юпитер, но я не буду этого делать, т.к. оскорбления не в моем стиле. Бывай, малыш!
+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.04.2021 в 20:25
Там его команда инрает ,а он бегает на ветку Шахтера гадить) горе болельщик
+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.04.2021 в 20:25
Играет*
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:27
таврия19752009 - делаю так, как делают кротодрочеры
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:28
Hanter44, твоя жизнь связана с врачами, всем понятно. Но не у всех также. Ты же мир даже в окно не видела.
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 20:29
scorpius , ты бы могла? Если бы у тебя были яйца. А так одевай колготки и бегом на работу, клиенты ждут.
0
-2
Comment06 (Украина)
04.04.2021 в 19:29
И счет убедительный, и голы- близнецы классные от Мораеса с Патриком, и победили неудобного неуступчивого соперника- а впечатление от игры Шахтера тягостное. Еще недавно в 2-3 паса разрывали любую защиту в Европе, а сейчас с большими потугами доходят до вратарской украинских команд. И это не уровень ЧУ выргс, а Шахтер сник. Блеснул Жуниор, но 34 года, если ты не Златан- это приговор. А Ворскла, несмотня на поражение, понравилась, временами напоминая прежний Шахтер. И очень жаль О.Тилля, получившего нелепую травму, дай Бог, не серьезную.
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+5
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.04.2021 в 19:10
Поздравления Мораесу с 100 голом
Ответить
+10
-4
Kristo (Львов)
04.04.2021 в 19:19
Из офсайда
Ответить
+6
-13
dmitroj88
04.04.2021 в 19:28
Динамовская школа...
+6
-7
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 19:54
На линии ноги защитника
+3
-2
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 19:09
Наконец-то Каштру сделал какие-то полезные выводы из своих же ошибок - убрал валидольного Витао, вернул Марлоса на правый фланг, Соломона оставил на левом. Отмечу возвращение Степаненко - Тарас вернул солидносить и уверенность в центре поля. Ну и Мораес потихоньку вылезает из своей ямы, забивая голы. Жаль только, что всё это уже погоня за уходящим поездом.
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+6
-2
Acsakal (Kharkov)
04.04.2021 в 19:23
Проте справді впевненої гри (як в минулому сезоні) я не побачив. Сподобалися Кривцов та Мораєс. Патрік так взагалі здався супертехнарем, а всі інші бразильці - ніякі, бігали по полю, як табун, колективної думки як не було, так і не має. Забили завдяки зв'язці Патрік-Мораєс, не пропустили завдяки парі Кривцов-Степаненко.
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+4
-3
avatar
scorpius (Ck)
04.04.2021 в 19:42
Согласен, до уверенной игры далеко - в команде серьезный спад и за одну-две игры его не миновать, нужно очень много работы.
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
04.04.2021 в 19:01
Вполне смотримый матч. ШД был явно сильней. Очень неприятный момент у Яворского с Тилем. Жалко парня... , как автогеном срезал... здоровья Оливье !!!! Зря шахта Мудрика из Десны забрала, парень прогрессировал, а тут 5 минут игрового времени за весну и туманные перспективы ...
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+5
-2
Acsakal (Kharkov)
04.04.2021 в 19:24
Якого лисого Яворський взагалі понісся в центрі поля на верхній мяч туди, де вже стрибають двоє?
Ответить
+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
04.04.2021 в 19:00
Перезагрузка? Рано так писать
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+8
-2
аалекс ( Крым)
04.04.2021 в 18:59
Горняков с заслуженной победой. Давненько Шахтер не показывал такую прагматичную и в то же время красивую игру.
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+6
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.04.2021 в 19:00
так они ж реал 2 (!!!) раза делали!)))))))))
Ответить
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
04.04.2021 в 19:26
Ви ще згадайте, як Шахтар кубок УЄФА вигравав.
+4
-1
аалекс ( Крым)
04.04.2021 в 20:10
Ну так когда это было...
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.04.2021 в 20:43
Acsakal (Kharkov) 04.04.2021 в 19:26 ,это я к тому, что зазнались сильно и думали, что все их будут бояться и сделают их на одной ноге
0
0
Acsakal (Kharkov)
04.04.2021 в 19:26
Прагматичну - так, красиву? Лише окремими епізодами.
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.04.2021 в 18:55
с победой!
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+10
-6


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