Перезагрузка. Ворскла - Шахтёр 0:2

В разговорах о текущем кризисе "Шахтёра" среди игроков чаще всего упоминался Жуниор Мораес. Даже не нужно владеть продвинутой статистикой, чтобы увидеть разницу в забитых в прошлом сезоне и в нынешнем: за 15 предыдущих игр в УПЛ-2020/21 форвард отличился только трижды, а в розыгрыше 2019/20 результативных ударов только в чемпионате было два десятка. Не будем бросаться пафосными фразами, что игрок возвращается на свой прежний уровень, но три гола в течение последнего месяца, и среди них дебютный за сборную Украины, должны наталкивать на положительные мысли болельщиков "горняков".

У "Шахтёра" хватало проблем с составом накануне игры. Главная - левый фланг обороны, ведь выпали сразу три игрока, которые чаще всего выходили на этой позиции. Замену прогнозируемо нашли в хавбеке Сиприано. Намного важнее было возвращение Степаненко, который впервые с февраля вышел на поле. Кстати, в треугольнике в середине поля ему компанию составили Патрик и Майкон - Антонио нашлось место только в запасе.

У "Ворсклы" кадровых проблем практически не было (помним о травме Цитаишвили). Однако проблемы догнали команду Юрия Максимова по ходу первого тайма сегодня: Пердута получил травму ребра в середине 45-минутки, а Тилля за несколько секунд до перерыва в верховой борьбе с локтя вырубил партнёр по команде Яворский - люксембуржца на носилках сразу унесли в машину скорой.

В сумбуре первых минут "Ворскла" даже могла открыть счёт. Додо в первые пять минут создал на свои ворота полтора голевых момента: сперва в своей вратарской зарядил мячом в Кривцова, от которого снаряд не срикошетил в рамку, а затем потерял мяч в середине поля.

После первых минут "Шахтёр" взял игру под свой контроль и уже сам начал создавать моменты. Левая и правая штанги по разу играли сегодня за хозяев после ударов Соломона и Патрика, Майкон со штрафного пробил рядом с левой стойкой. Количество моментов у ворот "Ворсклы" напоминало о старом-добром "Шахтёре", который всегда уверен в себе и всегда много создаёт у чужих ворот.

Но с первым голом зачастую бывают проблемы. Да и тот же Мораес не всегда хорош в завершении. Сейчас же совпало: Патрик отдал классный проникающий пас в зону правого полусреднего - Мора эпизод завершил.

У полтавчан свои возможности также были, но намного реже. Сегодня "зелёно-белые" не были похожи на самих себя: боевую команду, которая готова рубиться и воевать за каждый мяч. Воевать, похоже, был готов только Яворский, о нокауте партнёра от которого мы уже писали выше. Тем не менее, нельзя не вспомнить подачу справа от Луизао, когда Тилль головой не смог пробить, а Якубу на дальней стойке не переиграл Трубина. Наконец, Кулач метров с 18-ти пальнул чуть выше, однако прямо по центру.

Перерыв в первую очередь изменил схему "Ворсклы", которая из-за кадровых потерь вернулась к игре в три центральных защитника. Однако это не спасло от второго пропущенного: дончане разыграли быструю контратаку по центру, Патрик снова вывел Мораеса один на один, ну, а любой нападающий, который считает себя достойным выступать даже не в "Шахтёре", а хотя бы в УПЛ, должен такие моменты завершать.

Сразу после второго гола "Ворскла" немного поплыла и рисковала пропустить ещё больше. Однако постепенно хозяева взяли себя в руки и начали сами активно идти вперёд. "Шахтёр" почему-то решил доигрывать поединок вторым номером и в обороне, за что мог поплатиться как минимум одним пропущенным: Чеснаков практически с линии штрафной низом пробил точно в руки Трубину.

Не будем спешить с заявлениями, что эта победа уже означает о возвращении "Шахтёра" к борьбе за все трофеи, но как минимум намёк на светлое будущее виднеется. Что дальше - будем смотреть от матча к матчу. По крайней мере, сегодня "горняки" однозначно переиграли своего оппонента, который мало чем запомнился.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Ворскла - Шахтер 0:2

Голы: Жуниор Мораес 42, Жуниор Мораес 62

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута (Александр Скляр 38), Наджиб Якубу, Луизао (Павел Ребенок 75), Оливье Тилль (Пап-Альюн Ндиайе 46), Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Сергей Яворский (Артем Челядин 66), Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес (Дентиньо 82), Марлос (Фернандо 73), Манор Соломон (Михаил Мудрик 90), Алан Патрик (Маркос Антонио 90), Майкон, Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь

Предупреждения: Давид Пуцлин 31 - Марлос 48