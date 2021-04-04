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Оливье Тилль получил серьёзную травму в матче с Шахтером

Премьер-лига
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Люксембуржца увезли на скорой

Оливье Тилль получил серьёзную травму в матче с Шахтером

ФК Ворска

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль получил серьёзную травму в матче с "Шахтером".

На последних минутах первого тайма игрок сборной Люксембурга очень неудачно столкнулся с защитником своей команды Сергеем Яворским. Медики пытались привести Оливье в чувство, однако в результате игрока увезли в карете скорой помощи.

Серьёзность повреждения и сроки восстановления Тилля пока неизвестны.

Согласно данным Transfermarkt, в этом сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах, забил один гол и отдал ассист.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Оливье Тилль
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