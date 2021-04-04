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Мораес достиг отметки в 100 голов в рамках УПЛ и обогнал Ярмоленко
Жуниор дважды поразил ворота "Ворсклы"
В рамках 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет на выезде против полтавской "Ворсклы".
Дублем в составе "горняков" отметился форвард Жуниор Мораес. Нападающий сборной Украины поразил ворота хозяев на 42-й и 62-й минутах.
Эти забитые мячи стали юбилейными для 34-летнего игрока в рамках УПЛ, а именно Мораес достиг отметки в 100 мячей. Примечательно, что Жуниор обогнал в списке лучших снайперов в истории украинского первенства своего бывшего одноклубника - экс-вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко (99 голов) и теперь занимает 5-е место в ТОПе.
Напомним, лучшим бомбардиром в истории УПЛ является Максим Шацких - 124 мяча в 341 поединке.
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