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Мораес достиг отметки в 100 голов в рамках УПЛ и обогнал Ярмоленко

Премьер-лига
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Жуниор дважды поразил ворота "Ворсклы"

Мораес достиг отметки в 100 голов в рамках УПЛ и обогнал Ярмоленко

Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет на выезде против полтавской "Ворсклы".

Дублем в составе "горняков" отметился форвард Жуниор Мораес. Нападающий сборной Украины поразил ворота хозяев на 42-й и 62-й минутах.

Эти забитые мячи стали юбилейными для 34-летнего игрока в рамках УПЛ, а именно Мораес достиг отметки в 100 мячей. Примечательно, что Жуниор обогнал в списке лучших снайперов в истории украинского первенства своего бывшего одноклубника - экс-вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко (99 голов) и теперь занимает 5-е место в ТОПе.

Напомним, лучшим бомбардиром в истории УПЛ является Максим Шацких - 124 мяча в 341 поединке.

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В статье: Андрей Ярмоленко Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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