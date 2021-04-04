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Составы на матч Александрия - Динамо. Попов и Миколенко в старте

Премьер-лига
(1 голосов)

Шаран и Луческу назвали по 11 игроков

Составы на матч Александрия - Динамо. Попов и Миколенко в старте

ФК Александрия

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В рамках 20-го тура УПЛ "Александрия" примет "Динамо". Начало встречи - 19:30.

Владимир Шаран и Мирча Луческу определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Караваев, Буяльский, Беседин.

Запасные: Бойко, Сидклей, Тымчик, Сирота, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, Родригеш.

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Пашаев, Бондаренко, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ковалец, Ситало.

Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дрышлюк, Глоба, Шастал, Новиков, Устименко.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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