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Составы на матч Александрия - Динамо. Попов и Миколенко в старте
Шаран и Луческу назвали по 11 игроков
ФК Александрия
В рамках 20-го тура УПЛ "Александрия" примет "Динамо". Начало встречи - 19:30.
Владимир Шаран и Мирча Луческу определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Караваев, Буяльский, Беседин.
Запасные: Бойко, Сидклей, Тымчик, Сирота, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, Родригеш.
"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Пашаев, Бондаренко, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков, Ковалец, Ситало.
Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дрышлюк, Глоба, Шастал, Новиков, Устименко.
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