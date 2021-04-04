Ворскла - Шахтер 0:2. Обзор матча и видео голов

В матче 20-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" принимала донецкий "Шахтер". "Горняки" одержали уверенную победу, благодаря дублю Жуниора Мораеса . После этого тура подопечные Юрия Максимова имеют в своем активе 31 очко и замыкают 5-ку лучших команд УПЛ. В свою очередь команда Луиша Каштру сумела реабилитироваться после поражения от "Львова" и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Ворскла - Шахтер 0:2

Голы: Жуниор Мораес 42, Жуниор Мораес 62

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута (Александр Скляр 38), Наджиб Якубу, Луизао (Павел Ребенок 75), Оливье Тилль (Пап-Альюн Ндиайе 46), Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Сергей Яворский (Артем Челядин 66), Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес (Дентиньо 82), Марлос (Фернандо 73), Манор Соломон (Михаил Мудрик 90), Алан Патрик (Маркос Антонио 90), Майкон, Маркиньос Сиприано, Валерий Бондарь

Предупреждения: Давид Пуцлин 31 - Марлос 48