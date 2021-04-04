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Юрий Максимов: Всё пошло не по плану

Премьер-лига
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Главный тренер "Ворсклы" прокомментировал игру с "Шахтером"

Юрий Максимов: Всё пошло не по плану

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

Новина українською

Юрий Максимов остался недовольным игрой своей команды после проигрыша "Шахтеру" со счетом 0:2.

«Недоволен, конечно, результатом. Но для "Шахтера" после поражения во Львове еще одна потеря очков была бы трагедией, поэтому они настроились на нас. В какой-то мере мы понимали, что уступаем в скорости – у соперника все игроки скоростные. Старались комбинировать, держать мяч, не выбивать. Я благодарен ребятам, они старались играть в футбол. Где-то не хватало мастерства, реализации. Свои моменты нужно до конца использовать. Пропустили тоже обидные голы.

Когда лидеры вышли, все пошло не по плану. Игорь Пердута ребро сломал, у Оливье Тилля – сотрясение мозга, вроде. Не знаю. Нужно ему голову проверить, и с носом проблемы.

Мы легко пропустили голы. Мы старались не цепляться за мяч, а его выбить. Начиная от нападающих до защитников. За ошибки мы не ругаем футболистов, где-то поле не позволяет, где-то технический брак. Лучше укротить мяч и сохранить, а не бить его в надежде, что там кто-то стоит. Так не бывает», - сказал Максимов.

"Ворскла" после 20 туров УПЛ занимает 5 место в таблице. Сейчас в активе полтавчан 31 очко. В следующем матче "Ворскла" будет дома принимать "ФК Львов".

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В статье: Шахтер Ворскла
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