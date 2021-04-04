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Мудрик сыграл за первую команду Шахтера впервые с июля прошлого года
Михаил появился на 90-й минуте встречи против "Ворсклы"
ФК Шахтёр
В матче 20-го тура чемпионата Украины донецкий
В концовке встречи главный тренер "горняков" Луиш Каштру выпустил на поле молодого вингера Михаила Мудрика - 20-летний украинец заменил Манора Соломона на 90-й минуте поединка.
Таким образом, Мудрик впервые сыграл за первую команду "Шахтера" с 19-го июля 2020-го года. Напомним, первую половину текущего сезоне Михаил провел в аренде в черниговской "Десне".
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