Мудрик сыграл за первую команду Шахтера впервые с июля прошлого года

В матче 20-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:0.

В концовке встречи главный тренер "горняков" Луиш Каштру выпустил на поле молодого вингера Михаила Мудрика - 20-летний украинец заменил Манора Соломона на 90-й минуте поединка.

Таким образом, Мудрик впервые сыграл за первую команду "Шахтера" с 19-го июля 2020-го года. Напомним, первую половину текущего сезоне Михаил провел в аренде в черниговской "Десне".