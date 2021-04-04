ФК Александрия - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 20-го тура чемпионата Украины "Динамо" на выезде обыграло "Александрию" со счетом 2:1. Счет в матче открыл форвард хозяев Ситало на 14-й минуте. Спустя 21 минуту полузащитник киевлян Николай Шапаренко реализовал пенальти и уравнял шансы на победу. А в самой концовке встречи вингер "бело-синих" Жерсон Родригес вырвал три очка для команды Мирчи Луческу.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Евгений Данильченко (Луганск)

ФК Александрия - Динамо 1:2

Голы: Артём Ситало 14 - Николай Шапаренко 35 (пен.), Жерсон Родригес 90

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Тимур Стецков 84), Артём Ситало (Денис Устименко 75), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Валерий Бондаренко

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 83), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 73), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Денис Гармаш 88), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Максим Третьяков 37 - Денис Попов 55, Томаш Кендзёра 60, Жерсон Родригес 76