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Александрия - Динамо 1:2. Жерсон Родригес - убийца интриги

Премьер-лига
(3 голосов)

Киев сохраняет отрыв от команды Каштру

Александрия - Динамо 1:2. Жерсон Родригес - убийца интриги

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

За 40 минут до начала игры на стадионе "Ника", донецкий "Шахтер" в Полтаве уверенно обыграл "Ворсклу". Этот результат стал сигналом для обоих участников сегодняшнего матча. Киевскому "Динамо" главный оппонент не оставил права на ошибку, ведь потеря очков возвращала бы чемпионскую интригу. Согласитесь, семь очков все-таки на финишной прямой отыграть сложно. Но возможно. Что касается "Александрии", то в случае успеха они бы все ближе подбирались к двум основным конкурентам - "Ворскле" и "Колосу". Команда Костышина не обыграла сегодня "Минай".

Мирчи Луческу и Владимиру Шарану нужно было решать, кто заменит лидеров их коллективов. По крайней мере, было много слухов, что Цыганков и Ковалец сегодня на поле выйти не смогут. Виктор действительно не поехал в Александрию, а на позиции правого вингера сегодня вышел Александр Караваев. Справедливый выбор, учитывая в какой форме находится украинец в последние недели - дубль в ворота "Руха", голевая (почти) с французами, настоящая голевая с финнами. А проигнорированный Жерсон всегда мог усилить игру уже во втором тайме.

Ковалец вышел в старте. До конца не ясно, как его успели привести в форму, но впервые за последний месяц он получил свое законное место в составе. Его поддерживал весь стадион, а на VIP-трибуне находилась семья во главе с его отцом - Сергеем Ивановичем. И Кирилл не подвел. Он, как всегда, был самым конструктивным в составе своей команде и во многом его заслуга в первом голе сегодняшнего матча. Ковалец классно остановил мяч после заброса от Бабогло, скинув параллельно под удар Ситало - форвард пробил в любимом стиле, не оставив и шанса Бущану. Кто виноват? Гол на коллективной ответственности Кендзеры и Забарного.

Александрия - Динамо 1:2. Жерсон Родригес - убийца интриги - изображение 1

"Александрия" повела в счете, хотя события до гола не предвещали ничего подобного. "Динамо" на выезде играло по-хозяйски, успев создать сразу несколько опасных моментов. В отсутствие Цыганкова роль лидера забрал де Пена. Именно уругваец простреливал на Караваева, когда тот пробил в перекладину. Спустя секунду наверняка головой пробивал Буяльский - на линии ворот выручал Бондаренко. Именно де Пена еще при счете 0:0 завершал выход 2 в 1, но мяч предательски соскочил с ноги. Можно было решать. Нужно было решать.

До перерыва Киев счет сравнял. Устную благодарность и грамоту из столицы за свой поступок должен получить Денис Мирошниченко, сыгравший рукой в своей штрафной после прострела Кендзеры. Не помешай фулбек прострелить поляку, мяч просто бы достался его команде. Вместо этого - трехминутка ВАР и назначенный 11-метровый. В отсутствии Цыганкова у мяча оказался Шапаренко, давший специальный мастер-класс для де Пены - 1:1.

После перерыва темп в матче оставался достаточно высоким. Счет не устраивал "Динамо", а потому именно команда Луческу играла гораздо активнее, стараясь создавать моменты у ворот соперника. Временами было очень опасно. Особенно старался Караваев и именно ему, как показалось вначале, удалось забить столь важный гол для своей команды. Миколенко прорвался по левому флангу, прострелил на дальнюю штангу, где Александр сумел пробить Панькива. Радость. Но не очень долгая. Как показал повтор, голкиперу "Александрии" мешал Виталий Буяльский, который, ко всему прочему, находился в офсайде. Эпизод разбирался порядка четырех минут, после чего окончательное решение было принято - "охрана, отмена", по-прежнему 1:1.

Александрия - Динамо 1:2. Жерсон Родригес - убийца интриги - изображение 2

"Динамо" не опустило руки, но стоит отдать должное "Александрии" - команда не халтурила, а старалась всеми силами удержать ничью. Футболистов поддерживали родные трибуны, а Владимир Шаран нервничал настолько, что наработал на красную карточку и вынужден был наблюдать за матчем с трибун. И как только начало казаться, что "горожане" смогут удержать ничью, а чемпионская интрига снова посетит нынешний сезон УПЛ, у Киева нашелся свой герой... Жерсон Родригес начал матч, как мы говорили выше, на скамейке запасных. Решение логично, ведь он немало сил потратил в сборной, забивая в ворота Ирландии и Португалии. Нанести точный удар у него получилось и сегодня. Именно люксембуржец взял на себя инициативу, промчался по левому крылу, обыгрался с Буяльским, подарив тому голевую передачу, и мощно пробил в ближний угол. 1:2. Снова радость. На этот раз - безграничная.

Давайте подытожим. Хозяева провели сегодня очень достойный матч и если бы не глупая ошибка в первом тайме, которая привела к пенальти, кто знает, как долго Киев бы отыгрывал счет 1:0. Оборона "горожан" стояла храбро и держалась до последнего. Но "Динамо" вырывает победу. Причем делает в матче, который вполне мог закончиться ничьей. Но Мирча Луческу и компания вновь берет три очка. Не забегаем наперед, но такие победы часто называют чемпионскими...

Александрия - Динамо 1:2. Жерсон Родригес - убийца интриги - изображение 3

Как бы там ни было, до конца чемпионата - шесть туров. Шесть финалов для "бело-синих". Шесть недель надежды все исправить для "оранжево-черных". Впереди - все самое интересное.

Фото - УПЛ, ФК "Динамо"

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Евгений Данильченко (Луганск)
ФК Александрия - Динамо 1:2
Голы: Артём Ситало 14 - Николай Шапаренко 35 (пен.), Жерсон Родригес 90
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Тимур Стецков 84), Артём Ситало (Денис Устименко 75), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Валерий Бондаренко
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 83), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 73), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Денис Гармаш 88), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Максим Третьяков 37 - Денис Попов 55, Томаш Кендзёра 60, Жерсон Родригес 76

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Артем Ситало Николай Шапаренко
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Комментарии (104)
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usovvictor (Kharkov)
04.04.2021 в 23:01
...и не скучно...
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rodipyt (Україна)
04.04.2021 в 22:57
До речі, ще одна думка мені прийшла в голову. Чому б не зробити не тільки підписку місячну, а й можливість купляти трансляцію на окремий матч? Наприклад, я не маю часу дивитись футбол цілий місяць, але пару матчів подивитись не проти. Чому не зробити так, щоб я міг зайти в свій кабінет і купити персоналізовану трансляцію на окремий матч без можливості її пошерити? Скажімо, підписка коштує 89 грн і в місяць умовно можно подивитись 5 матчів, тобто 17,8 грн за матч. Ну то зробіть 25 грн за один матч (720 = 25, 1080 = 30). Я думаю таких людей багато, котрі не проти подивитись пару матчів. А там дивись і нові підписники з'являться. Матчі типу "Маріуполь - Інгулець" будуть тільки підігрівати інтерес до Української Борщ-Ліги (бета-версія нової назви). Якщо людина буде точно знати, що Інгулець даст бій і буде цікавий екшн, то я думаю, йому буде не впадлу заплатити 25-30 грн за пару кліків. Ой та шо ти ото таке кажеш, ми птахи високого польоту, про які 25 грн йде мова? Насмішив))0)0) Якщо ти так подумав, то ти просто азіят йопаний як і ті, хто керує нашим футболом. Атвєчаю, ара.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
04.04.2021 в 23:06
На Воля-Кабель можно подключать аналы Футбол 1,2,3 на день. Чисто под какой-то матч. Стоить это будет примерно 3,5 грн. за день.
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:39
Жерсон разошёлся, в каждом матче забивает! Жаль будет, если про Бешикташ - правда .
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+4
-1
football_soccer (Украина)
04.04.2021 в 22:37
Динамо надо не только нормальный чистый форвад, но и нормальные защитники. Вот куда смотрел и чем вообще занимался Забарный, когда Александрия забивала гол? Причем с ним такое регулярно, он на 2-3 секунды периодически в своей штрафной совершенно теряется во времени и пространстве.
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
04.04.2021 в 22:41
Та був у ДК досвідчений... до Легії прилаштували А Забарний дійсно молодий досвіду грати у "дорослий" футбол ПІВроку! Не зупиниться може до справжнього центрбека вирости. Утім справжній досвід лише в іграх можна набути!
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.04.2021 в 22:27
Подтянуть надо трехочковых!
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+1
-6
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:40
Новая Англия - это задроченный микрорайон возле Окружной? :)
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+3
-3
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DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 22:42
Эта сопливая шмара никакого отношения к Киеву не имеет.
+5
-2
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DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 22:45
Если надо подтянуть, то бери своего папку и вперед, вас ждут/подтянут.
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+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.04.2021 в 22:52
)))))))) бедолага
+1
-1
rodipyt (Україна)
04.04.2021 в 22:20
> За 40 хвилин до початку гри на стадіоні "Ніка", донецький "Шахтар" в Полтаві впевнено обіграв "Ворсклу"___До речі, чому матчі починаються не в один час? Ну зрозуміти економію електроенергії ще можна, але це теж вбиває інтригу. Матчі повинні грати в один час і в один день. Навряд чи хтось буде дивитися Шахтар, а потім Динамо, або навпаки, якщо це зроблено для того, щоб більше людей дивилось футбол. Курви, зробіть нормальний чесний чемп і дайте змогу дивитись футбол усім, навіть у селах і буде вам щастя.
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+2
-6
osadob07 (жмеринка)
04.04.2021 в 22:17
уважаемые ,на счёт хвалебных од дидусе мирче.пусть этот мистер подымет с колен РУХ тогда я поверю в его супер талант тренера всех времён и народов
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+3
-16
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:19
А нафуй йому Рух, вибачте, може Клопп захоче його підняти?)
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+12
-1
football_soccer (Украина)
04.04.2021 в 22:34
что бы не надо было подымать с колен, для начала на колени не нужно становиться ;))
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+6
-1
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
04.04.2021 в 23:05
жмеринка, а ти Мірчу з якого часу знаєш? До шахтярівське буття його знав? Апеннінську роботу, Турецьку, і.., десь читав? Ти в курсі, що Мірча Луческу був визваний Найкращим Молодим Коучем Європи на початку 80-хх, коли Він, бувши 34-річним, зробив зб.Румунії ледь не The Best Team of European? Десь почитай, якою була ТА збірна в отборочному циклі до ЧЄ-1984.
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0
-1
vituynia (Черкассы)
04.04.2021 в 22:13
Полное преимущество киевлян и во владении мячом и ударах,поэтому победа закономерная.Хотя и тяжеловато пришлось. Очень активным был Караваев, и это после игр в сборной, похоже хорошую форму набрал, в отличии от некоторых других игроков. Де Пена какой то тяжеловатый сегодня был, Шапаренка только на тайм хватило. Беседин в своём стиле, много борьбы и никакой остроты у ворот. Да и в обороне пока ну никак без ошибок. Ну и Родригес очень агрессивно вошёл в игру, в итоге став героем поединка. Ну а в целом, полёт нормальный,движемся дальше..
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+8
-1
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:15
Бєсєдін - це полєно ще те. На жаль нікого не придбали і мабуть не куплять в цьому році з нападників.
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+4
-3
alex69 (Париж)
04.04.2021 в 22:36
А у Беседина и стоит такая задача
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+1
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:11
Кто такие оранжево-черные? Они всю жизнь были грязно-рыжие либо грязно-ржавые
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+5
-5
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Динамо-машина (Киев)
04.04.2021 в 23:12
100%. Либо поносно-негроидные)
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0
0
kos57 (harkov)
04.04.2021 в 22:10
Как нейтральный болельщик ,скажу что автор статьи явно на кормушке Кротобомжей . Какие 6 финалов ? Учите матч часть товарищ недожурналист :( Три победы и Усе :))))
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+11
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
04.04.2021 в 22:05
Ну Монзуль і ВАР це , "близнецы и братья" Я думаю, вона і спить із ВАРом, тільки користуватися ним не вміє. 4-5 хвилин щось там видивляється сама, чудить, чудить, а потім розписується в своєму безсіллі і кличе головного суддю самого роздивлятися. А час іде , а футболісти відпочивають.
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+11
-2
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DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 22:19
5 минут смотрела, 3 добавили. У них все рассчитано.
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+5
-3
_Rammstein_ (Винница)
04.04.2021 в 22:32
И тут Жерсон в конце красиво всех обломал)) Динамо побеждает, а все остальные без "чаевых" сегодня)
+4
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
04.04.2021 в 21:57
Символично что решающий гол (последний гвоздь) в ворота команды краснокожего Шарана забил темнокожий Жерсон
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+18
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:49
Шаран - краснорожий, а не краснокожий :)
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+2
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
04.04.2021 в 21:53
..дідусь Мірчя цього року в Україні всі титули виграє
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+14
-2
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waleo (Киев)
04.04.2021 в 21:58
я не верил, что в 75 так можно, не что он профи тут без вопросов = но в 75..
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+11
-1
Русланбай (Рівне)
04.04.2021 в 22:10
Дай БОГ !!! Але давайте ще почекаємо. Вся боротьба ще по переду.
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+3
-4
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:14
Позаду...
+4
-1
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Кююмалайнен (Київ)
04.04.2021 в 21:51
После гола Родригеса на красном лице Шарана появились детские слёзы обиды - деньги были почти в руках и тут БАЦ! и кошелек опять пустой
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+18
-4
Геродот (Винница)
04.04.2021 в 21:51
Победа Динамо закономерна. Оно просто сильнее Александрии.
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+16
-3
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.04.2021 в 21:52
Они*
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+10
-2
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simargl (Чернигов)
04.04.2021 в 21:50
О, как рвётся пукан у котигорошка и всех его параллельных аккаунтов))... идеальное судейство! Никаких спорных моментов. Как всегда прекрасный пенальти !! Катя, похоже, попала под другое влияние ...))) А в целом получилась хорошая заруба и главное со зрителями !!! Завидую...
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+4
-16
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:52
Пішло бти на де Гуй,чмо донецьке.
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+14
-5
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simargl (Чернигов)
04.04.2021 в 21:59
Где б тебя в Чернигове найти... и €б@ло натолкти ...))))?!?! уже не первый год прячешься , чмо вонючее...
+3
-6
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:14
Заіпешся пил ковтати, недоносок.
+3
-3
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waleo (Киев)
04.04.2021 в 21:54
судейство на дне, какое идеальное
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+9
-4
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simargl (Чернигов)
04.04.2021 в 21:57
Результативно))))...
+3
-5
avatar
waleo (Киев)
04.04.2021 в 22:00
да 1:3 было б чисто
+6
0
avatar
waleo (Киев)
04.04.2021 в 22:02
желтым карточки 3 не показал а если б мозоль показала камеру с право то и Буя в пассиве был
+6
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
04.04.2021 в 22:01
Так это как раз у тебя и тебе подобных глоров чмохтаря сегодня рвётся пукан)))) иди поплачь)))
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+7
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:08
А почему бомжеглоры все время разными городами подписываются? Имитируют всенародную любовь? :)
+7
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:20
До речі щось типа "київського" Колібрі немає))))
+4
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.04.2021 в 21:48
Что видит Луческу в Беседине?? Не пойму
Ответить
+6
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
04.04.2021 в 21:50
То же самое, что Гасперини в Коваленко.
Ответить
+14
-4
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.04.2021 в 21:51
Согласен, но Коваленко на банке сидит :) А деревянный играет
+6
-5
avatar
kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:47
А взагалі гра бойова та динамічна. Все-таки наш чемпіонат не такий вже й слабкий, хоча прогресує повільно.
Ответить
+11
-3
Тренерую (Столица)
04.04.2021 в 21:45
Вязкое поле, вязкая игра! Динамо с победой!
Ответить
+10
-3
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:45
Виправ помилку...)
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+2
-5
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.04.2021 в 21:45
Луческу витискає все, що можна витиснути з цього складу. Єдиний серед запасних, хто реально міг підсилити гру, перемогу і приніс. Скільки ще вдасться ходити по лезу ножа? Якщо Суркіс в міжсезоння почне свої мантри "у нас і так сильний склад, навіщо витрачатися на трансфери", то на місці Луческу я б просто плюнув, розвернувся та поїхав додому.
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+10
-5
oleg dynamo (львівська)
04.04.2021 в 23:08
100%
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.04.2021 в 23:09
Залишайся на своєму місці.
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0
0
Sknort (Світловодськ)
04.04.2021 в 21:43
Такі ігри роблять сильнішими і переможців і тих, хто програв....
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+5
-1
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:45
Тих хто програв зробили біднішими тисяч на 20 зелені...
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+14
-4
avatar
waleo (Киев)
04.04.2021 в 21:50
ага губатые там руки потирали на трибуне
+10
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.04.2021 в 21:50
Там премиальные от ШД поболее будут
+6
-3
avatar
waleo (Киев)
04.04.2021 в 21:51
так он и об этом)
+10
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.04.2021 в 21:55
Якщо самому Шарану , то так . А на команду малавата будєт ...
+8
-1
Исследователь
04.04.2021 в 21:43
Родригес всегда лучший когда его не игнорируют, в основном когда Циганков на поле, но ключевым моментом стала замена Шапаренко, 90% пасов в никуда, он рулил на поле, но сегодня не в ту сторону, молодец Луческу что сделал это вовремя.
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+6
-6
UA Hero (Chernivtsi)
04.04.2021 в 22:00
Останні місяці два Шапаренко це просто жах. І за збірну в тому числі.
Ответить
+3
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:16
Так більше нікого випускати.
+4
-1
sinoptik (Кииев)
04.04.2021 в 21:42
Луческу научил физкультурников играть в футбол.
Ответить
+5
-13
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:42
А козломордих брехати. Як ти...
Ответить
+11
-8
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:40
Цікаво, що коли йшло до 1-1 на останній хвилині - кривушка додав усього 5 хівилин, хоча мав би десь 7-8, бо лише гол Караваєва дивився десь 4 хвилини. А потім вже пізно було...)
Ответить
+16
-6
prostors (Вольногорск)
04.04.2021 в 21:38
Катрусин кинозал сегодня притомил. Может у нее телевизора дома нет?
Ответить
+22
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
04.04.2021 в 22:00
Если честно, не просто притомил, а з...бал конкретно - смотреть по 5-7 минут на тупое лицо Кривушкина, шевелящее губами, было уже невыносимо
Ответить
+10
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.04.2021 в 21:35
Ну нічого , в рижого бабки ціліші будуть . Шарану особисто кругленька намічалась . Не думав , що він такий неадекат ! З перемогою ! Дідусь рулить !
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+17
-1
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:36
Впевнений, що Шаран скаже типа як кобін свого часу при 0-4: у нас вкрали перемогу, і це при ударах 4 на 20...)
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+17
-2
UA Hero (Chernivtsi)
04.04.2021 в 21:41
Шаран засидівся в районі... Приріс і пригрівся... Росту 0,0
Ответить
+12
-1
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:34
Ахметівське брудне бабло обломилося Олександрійській же Олександрії...)
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+13
-5
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waleo (Киев)
04.04.2021 в 21:32
А премия так близка была)) ну может в следующий раз
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+18
-6
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simargl (Чернигов)
04.04.2021 в 21:52
Не считай чужие деньги. К тому же те, которых нет ))))
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+1
-9
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.04.2021 в 23:11
Це у тебе нічого немає, крім гівна
0
0
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Spokoyno (Киев)
04.04.2021 в 21:32
До 70% ситуацій на полі суперечливі... тобто на розсуд рефері! Той же другий "гол Караваєва" Олександр пробивав, коли Буяльський перебував у статусі ГЛЯДАЧА! Але "яйця треба відривати" зовсім не суддям, а ВІТАЛЬКЕ! А так бойовий матч, де пауза на збірні значно урівняла шанси.
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+13
-2
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:32
Молодці! Як шлюшка-кривушка Монзуль не намагалася зіграти за ахметку - не допомогло.
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+19
-10
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simargl (Чернигов)
04.04.2021 в 21:53
Так она за Сурка сегодня отжигала. Не пыли )))
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+3
-13
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:54
Так отжигала що чистий гол не зарахувала на 63-й.
+12
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:10
Скулежом бомжеглоров удовлетворён :)
+7
-3
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 22:12
Гівносрань ахметівська, що прикривається славним містом над Десною. Тут такого гівна багато. На жаль.
+6
-2
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DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 22:16
"за Сурка сегодня отжигала" Надо же быть таким ДЕБИЛом
+6
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 21:31
У бомжеСМИ траур? Пенальти будут обсасывать? :)
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+17
-6
Serhio79 (Kyiv)
04.04.2021 в 21:31
Судячи з заголовку - редакція поставила чималу суму на втрату очок "Динамо" ... Але не судилося, наші дійсно було кращими!Всіх прихильників ДК з перемогою!
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+20
-8
Лекарь (село Дарница)
04.04.2021 в 21:30
Победу выгрызли, молодцы. Но игра была корява, бей-беги. Александрии удалось навязать такую игру.
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+18
-3
Salming (Полтава)
04.04.2021 в 21:30
Ждем 24.04. Энтузиазм глашатев из норы угас на 90мин. Аналы можно смотреть только с выкл. звуком
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+17
-4
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Dany_Red (Харьков)
04.04.2021 в 21:32
Так не дивись.. візьми да видали.. Тай дивись 2+2..
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+2
-15
Salming (Полтава)
04.04.2021 в 21:38
Динамо сьогодні гості.
+13
-3
Alex.696 (Немирів)
04.04.2021 в 21:30
Динамо з перемогою. Олександрія в поразці теж винна, дуже низько сіли, захищали нічию, як могли.
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+16
-1
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IM-RM-DK (Miami)
04.04.2021 в 21:29
Даунецким чмошникам страдать)))..пхахахаха
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+17
-6
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 21:31
Они и так страдают, а сюда похрюкать заходят :)
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+15
-4
Golfik25 (Киев)
04.04.2021 в 21:29
Отлично, всех с победой. Очередной автобус объехали. Жерсон с каждым матчем растёт.
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+24
-3
avatar
Кююмалайнен (Київ)
04.04.2021 в 22:01
Не объехали - снесли как будку с дороги
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+6
-2
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IM-RM-DK (Miami)
04.04.2021 в 21:29
Катюха на зарплате у рыжей даунецкой мрази???
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+15
-6
ВВП:)))) (Город)
04.04.2021 в 21:31
не, в даунусраинской упл..а тебе вообще какое дело до украины, вас там колумб открыл случайно, так что испарись
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+3
-19
Alex.696 (Немирів)
04.04.2021 в 21:32
Вовка, х.йло, ти?!!!
+12
-1
Salming (Полтава)
04.04.2021 в 21:32
Ублюдки х...ла за колючку.
+15
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:43
Підкажіть боту козломордому що він штампує свої тупі пости з огорода...)
+10
-1
UA Hero (Chernivtsi)
04.04.2021 в 21:28
З заслуженою перемогою!!!
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+17
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
04.04.2021 в 21:27
Довели, що і без сумнівного голу можуть.
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+10
-7
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 21:30
Дуралей, сомнительный год сомнительно не засчитали :)
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+11
-9
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kotigorok (Чернігів)
04.04.2021 в 21:44
А явний пеналь вважали сумнівним.
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
04.04.2021 в 21:52
Слушай ты, даун из под шахты, не умеешь общаться в соцсетях, завали хлебало и дуй в днр.
+1
-5
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DynamoKiyv (Київ)
04.04.2021 в 21:26
Как всегда с Александрией боевая игра. С победой.
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+23
-4


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