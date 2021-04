Александрия - Динамо 1:2. Жерсон Родригес - убийца интриги

жмеринка, а ти Мірчу з якого часу знаєш? До шахтярівське буття його знав? Апеннінську роботу, Турецьку, і.., десь читав?Ти в курсі, що Мірча Луческу був визваний Найкращим Молодим Коучем Європи на початку 80-хх, коли Він, бувши 34-річним, зробив зб.Румунії ледь не The Best Team of European? Десь почитай, якою була ТА збірна в отборочному циклі до ЧЄ-1984.