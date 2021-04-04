Александрия - Динамо 1:2. Жерсон Родригес - убийца интриги

За 40 минут до начала игры на стадионе "Ника", донецкий "Шахтер" в Полтаве уверенно обыграл "Ворсклу". Этот результат стал сигналом для обоих участников сегодняшнего матча. Киевскому "Динамо" главный оппонент не оставил права на ошибку, ведь потеря очков возвращала бы чемпионскую интригу. Согласитесь, семь очков все-таки на финишной прямой отыграть сложно. Но возможно. Что касается "Александрии", то в случае успеха они бы все ближе подбирались к двум основным конкурентам - "Ворскле" и "Колосу". Команда Костышина не обыграла сегодня "Минай".

Мирчи Луческу и Владимиру Шарану нужно было решать, кто заменит лидеров их коллективов. По крайней мере, было много слухов, что Цыганков и Ковалец сегодня на поле выйти не смогут. Виктор действительно не поехал в Александрию, а на позиции правого вингера сегодня вышел Александр Караваев. Справедливый выбор, учитывая в какой форме находится украинец в последние недели - дубль в ворота "Руха", голевая (почти) с французами, настоящая голевая с финнами. А проигнорированный Жерсон всегда мог усилить игру уже во втором тайме.

Ковалец вышел в старте. До конца не ясно, как его успели привести в форму, но впервые за последний месяц он получил свое законное место в составе. Его поддерживал весь стадион, а на VIP-трибуне находилась семья во главе с его отцом - Сергеем Ивановичем. И Кирилл не подвел. Он, как всегда, был самым конструктивным в составе своей команде и во многом его заслуга в первом голе сегодняшнего матча. Ковалец классно остановил мяч после заброса от Бабогло, скинув параллельно под удар Ситало - форвард пробил в любимом стиле, не оставив и шанса Бущану. Кто виноват? Гол на коллективной ответственности Кендзеры и Забарного.

"Александрия" повела в счете, хотя события до гола не предвещали ничего подобного. "Динамо" на выезде играло по-хозяйски, успев создать сразу несколько опасных моментов. В отсутствие Цыганкова роль лидера забрал де Пена. Именно уругваец простреливал на Караваева, когда тот пробил в перекладину. Спустя секунду наверняка головой пробивал Буяльский - на линии ворот выручал Бондаренко. Именно де Пена еще при счете 0:0 завершал выход 2 в 1, но мяч предательски соскочил с ноги. Можно было решать. Нужно было решать.

До перерыва Киев счет сравнял. Устную благодарность и грамоту из столицы за свой поступок должен получить Денис Мирошниченко, сыгравший рукой в своей штрафной после прострела Кендзеры. Не помешай фулбек прострелить поляку, мяч просто бы достался его команде. Вместо этого - трехминутка ВАР и назначенный 11-метровый. В отсутствии Цыганкова у мяча оказался Шапаренко, давший специальный мастер-класс для де Пены - 1:1.

После перерыва темп в матче оставался достаточно высоким. Счет не устраивал "Динамо", а потому именно команда Луческу играла гораздо активнее, стараясь создавать моменты у ворот соперника. Временами было очень опасно. Особенно старался Караваев и именно ему, как показалось вначале, удалось забить столь важный гол для своей команды. Миколенко прорвался по левому флангу, прострелил на дальнюю штангу, где Александр сумел пробить Панькива. Радость. Но не очень долгая. Как показал повтор, голкиперу "Александрии" мешал Виталий Буяльский, который, ко всему прочему, находился в офсайде. Эпизод разбирался порядка четырех минут, после чего окончательное решение было принято - "охрана, отмена", по-прежнему 1:1.

"Динамо" не опустило руки, но стоит отдать должное "Александрии" - команда не халтурила, а старалась всеми силами удержать ничью. Футболистов поддерживали родные трибуны, а Владимир Шаран нервничал настолько, что наработал на красную карточку и вынужден был наблюдать за матчем с трибун. И как только начало казаться, что "горожане" смогут удержать ничью, а чемпионская интрига снова посетит нынешний сезон УПЛ, у Киева нашелся свой герой... Жерсон Родригес начал матч, как мы говорили выше, на скамейке запасных. Решение логично, ведь он немало сил потратил в сборной, забивая в ворота Ирландии и Португалии. Нанести точный удар у него получилось и сегодня. Именно люксембуржец взял на себя инициативу, промчался по левому крылу, обыгрался с Буяльским, подарив тому голевую передачу, и мощно пробил в ближний угол. 1:2. Снова радость. На этот раз - безграничная.

Давайте подытожим. Хозяева провели сегодня очень достойный матч и если бы не глупая ошибка в первом тайме, которая привела к пенальти, кто знает, как долго Киев бы отыгрывал счет 1:0. Оборона "горожан" стояла храбро и держалась до последнего. Но "Динамо" вырывает победу. Причем делает в матче, который вполне мог закончиться ничьей. Но Мирча Луческу и компания вновь берет три очка. Не забегаем наперед, но такие победы часто называют чемпионскими...

Как бы там ни было, до конца чемпионата - шесть туров. Шесть финалов для "бело-синих". Шесть недель надежды все исправить для "оранжево-черных". Впереди - все самое интересное.

Фото - УПЛ, ФК "Динамо"

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Евгений Данильченко (Луганск)

ФК Александрия - Динамо 1:2

Голы: Артём Ситало 14 - Николай Шапаренко 35 (пен.), Жерсон Родригес 90

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Тимур Стецков 84), Артём Ситало (Денис Устименко 75), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Валерий Бондаренко

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 83), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 73), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Денис Гармаш 88), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Максим Третьяков 37 - Денис Попов 55, Томаш Кендзёра 60, Жерсон Родригес 76