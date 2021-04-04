Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я уверен, что многие здесь будут терять очки - Александрия агрессивно играет
Наставник столичной команды подвел итоги выездной победы
ФК "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
"Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах "Александрия" очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.
Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как "Александрия" будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме.
Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже", - рассказал наставник "бело-синих".
Популярное сейчас
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
- Кополовец повесил бутсы на гвоздь
- Яремчук: Все тренеры в академии молились на Милевского
- Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО