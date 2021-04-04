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Луческу: Я уверен, что многие здесь будут терять очки - Александрия агрессивно играет

Премьер-лига
(4 голосов)

Наставник столичной команды подвел итоги выездной победы

Луческу: Я уверен, что многие здесь будут терять очки - Александрия агрессивно играет

ФК "Динамо"

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал гостевую победу над "Александрией" в матче 20-го тура УПЛ.

"Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Я уверен, что многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах "Александрия" очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.

Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как "Александрия" будет играть. Я поздравляю своих ребят с этой победой. Мы забили два гола, могли забить еще, особенно в первом тайме.

Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра VAR. Но это будет позже", - рассказал наставник "бело-синих".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.04.2021 в 22:41
Дед что, очко здесь потерял?)))
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0
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:36
Дедушка вежливо намекнул, что Сашка - команда костоломов
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+4
-1
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Просто Квашин (Харьков)
04.04.2021 в 22:34
Браво ДИНАМО ! Бились до конца ! Шаран за деньги от шахтьора чуть попу не порвал...
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+4
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:37
Шаран - неплохой дядька... ему бы бухать бросить :)
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+4
-1


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