Шаран: Мы хотели отобрать очки у Динамо. Очень обидно, досадно

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ.

"Сегодня мы хотели отобрать очки у "Динамо", но так получилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол.

Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать очки.

Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень обидно, досадно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх", - рассказал Шаран.