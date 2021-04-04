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Шаран: Мы хотели отобрать очки у Динамо. Очень обидно, досадно
Наставник "Александрии" подвел итоги домашнего поражения
Фото:ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал
"Сегодня мы хотели отобрать очки у "Динамо", но так получилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол.
Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать очки.
Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень обидно, досадно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх", - рассказал Шаран.
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