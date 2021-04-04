  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Мы хотели отобрать очки у Динамо. Очень обидно, досадно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Мы хотели отобрать очки у Динамо. Очень обидно, досадно

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Александрии" подвел итоги домашнего поражения

Шаран: Мы хотели отобрать очки у Динамо. Очень обидно, досадно

Фото:ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ.

"Сегодня мы хотели отобрать очки у "Динамо", но так получилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол.

Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать очки.

Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень обидно, досадно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх", - рассказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.04.2021 в 23:13
Нічого, відберете у кротів.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...