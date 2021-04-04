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Попов: Если честно, в Александрии всегда сложно играть

Премьер-лига
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Защитник "бело-синих" подвел итоги выездной победы

Попов: Если честно, в Александрии всегда сложно играть

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

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Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал гостевую победу над "Александрией" в матче 20-го тура УПЛ.

- "Александрия" - традиционно один из самых неудобных соперников для "Динамо". Почему так?

- Если честно, здесь всегда сложно играть. Сегодня еще сыграли свою роль болельщики, так называемый 12-й игрок, которые поддерживали свою команду. Но мы добываем результат любой ценой, ведь знаем цель, к которой идем.

- Видели в раздевалке повтор момента с отмененным голом?

- Я еще не смотрел, но ребята говорят, что там ничего не было - Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал ему. Но арбитры трактуют по-другому. Вообще судейство не хотел бы комментировать, это не моя прерогатива. Главное, что мы выиграли, и уже нет разницы, был там офсайд или не было.

- Жерсон поймал кураж?

- Да, хороший гол забил, молодец. Поздравляю его, вышел забил важный мяч. Помог команде в трудную минуту.

- Команда ехала в Александрии на автобусе. Как перенесли дорогу?

- В принципе, дорога нормальная, за исключением нескольких участков. А так приехали, поужинали, готовились к игре, как обычно все проходит.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Денис Попов
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Источник:
ФК "Динамо"

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