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Попов: Если честно, в Александрии всегда сложно играть
Защитник "бело-синих" подвел итоги выездной победы
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал
- "Александрия" - традиционно один из самых неудобных соперников для "Динамо". Почему так?
- Если честно, здесь всегда сложно играть. Сегодня еще сыграли свою роль болельщики, так называемый 12-й игрок, которые поддерживали свою команду. Но мы добываем результат любой ценой, ведь знаем цель, к которой идем.
- Видели в раздевалке повтор момента с отмененным голом?
- Я еще не смотрел, но ребята говорят, что там ничего не было - Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал ему. Но арбитры трактуют по-другому. Вообще судейство не хотел бы комментировать, это не моя прерогатива. Главное, что мы выиграли, и уже нет разницы, был там офсайд или не было.
- Жерсон поймал кураж?
- Да, хороший гол забил, молодец. Поздравляю его, вышел забил важный мяч. Помог команде в трудную минуту.
- Команда ехала в Александрии на автобусе. Как перенесли дорогу?
- В принципе, дорога нормальная, за исключением нескольких участков. А так приехали, поужинали, готовились к игре, как обычно все проходит.
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