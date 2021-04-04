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Хавбек Ворсклы Ребенок достиг отметки в 300 матчей в УПЛ

Премьер-лига
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Праздника не вышло - поединок пришелся на поражение от "горняков"

Хавбек Ворсклы Ребенок достиг отметки в 300 матчей в УПЛ

Новина українською

В матче 20-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома проиграла донецкому "Шахтеру" со счетом 0:2.

Полузащитник хозяев Павел Ребенок вышел на замену во втором тайме и отыграл 15 минут основного времени. Этот поединок стал юбилейным для 35-летнего хавбека, а именно 300-м в рамках украинского национального первенства. В этих играх Ребенок записал на свой счет 18 забитых мячей.

В текущей кампании УПЛ Павел провел 11 матчей.

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В статье: Ворскла (Полтава) Павел Ребенок Шахтер (Донецк)
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Источник:
tribuna.com

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