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Хавбек Ворсклы Ребенок достиг отметки в 300 матчей в УПЛ
Праздника не вышло - поединок пришелся на поражение от "горняков"
В матче 20-го тура чемпионата Украины
Полузащитник хозяев Павел Ребенок вышел на замену во втором тайме и отыграл 15 минут основного времени. Этот поединок стал юбилейным для 35-летнего хавбека, а именно 300-м в рамках украинского национального первенства. В этих играх Ребенок записал на свой счет 18 забитых мячей.
В текущей кампании УПЛ Павел провел 11 матчей.
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Источник:tribuna.com
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