Хавбек Ворсклы Ребенок достиг отметки в 300 матчей в УПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома проиграла донецкому "Шахтеру" со счетом 0:2.

Полузащитник хозяев Павел Ребенок вышел на замену во втором тайме и отыграл 15 минут основного времени. Этот поединок стал юбилейным для 35-летнего хавбека, а именно 300-м в рамках украинского национального первенства. В этих играх Ребенок записал на свой счет 18 забитых мячей.

В текущей кампании УПЛ Павел провел 11 матчей.