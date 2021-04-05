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Степаненко: Если бы я не был на сто процентов готов, то не вышел бы против Ворсклы
Хавбек "горняков" поделился мыслями насчет своего восстановления
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал свое возвращение после травмы, а также подвел итоги
– У меня были вопросы с коленом: лечился, старался. Хочу сказать большое спасибо медицинскому штабу, который во всем мне помогал, прислушивался к моим ощущениям. Никто меня не гнал и не торопил. Сделали все возможное, чтобы сегодня я вышел на поле. Хорошие эмоции: все-таки пропустить большую часть, диагноз не очень… Но я сыграл. В будущее заглядывать не могу, но сейчас нормально себя чувствую и спокойно готовлюсь дальше.
– Есть ощущение, что все-таки не в стопроцентной физической форме и как-то рискуешь?
– Нет, я уже все испробовал, сделал все тесты – все нормально. Если бы я не был на сто процентов готов, то сегодня не вышел бы. Я же советовался, общался: есть люди, у которых были такие травмы, и они долго с ними играли. Все зависит от того, будет боль или нет. Сейчас ее нет, слава Богу. Поэтому буду дальше стараться набирать форму.
– Ты был рядом, когда
– Да, видел момент: Яворский уже бежит, смотрит на мяч и никого не видит, как паровоз. Я отошел, а этот парень, видно, не ожидал. Я сразу испугался, посмотрел – было видно, что возможно сотрясение, потому что начали закатываться глаза. Понятное дело, борьба – в футболе такое бывало, и со мной бывало. Пожелаю парню только здоровья.
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