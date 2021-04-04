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Отмененный гол Караваева: Буяльский в офсайде отвлекал Панькива

Премьер-лига
(2 голосов)

Александрия - Динамо 1:2. Судейский анализ матча

Отмененный гол Караваева: Буяльский в офсайде отвлекал Панькива

Скриншот - ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура чемпионата Украины "Александрия" - "Динамо" (1:2) на 66-й минуте арбитры отменили гол Александра Караваева. Причина – положение "вне игры" у Виталия Буяльского, который стоял перед воротами Панькива. Момент прокомментировал судейский эксперт Мирослав Ступар.

Отмененный гол Караваева: Буяльский в офсайде отвлекал Панькива - изображение 1

Скриншот - ТК "Футбол 1"

- Виталий Буяльский стоял не перед Панькивым, а в стороне, но своим присутствием отвлекал голкипера. Поэтому да, это офсайд, гол отменен справедливо, - сказал экс-арбитр ФИФА.

Добавим, что в матче также был назначен пенальти в пользу "Динамо" за игру рукой Мирошниченко в штрафной "Александрии" после прострела Кендзеры. Судейские эксперты не видят оснований сомневаться в правомерности этого решения.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
05.04.2021 в 00:41
Нужно забивать на два больше чем засчитывают! Офигеть но надо!
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0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
05.04.2021 в 00:39
Просто жесть без слов...
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.04.2021 в 23:58
Он на морозе стоял, всем видом показывая я не при делах, чистый мяч.
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+3
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
05.04.2021 в 00:17
тут ключевое "своим присутствием отвлекал голкипера", о чем свидетельствовал небольшой толчек Панькива в спину Буяльскому! это офсайд!)
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+3
-1


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