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Отмененный гол Караваева: Буяльский в офсайде отвлекал Панькива
Александрия - Динамо 1:2. Судейский анализ матча
Скриншот - ТК Футбол
В матче 20-го тура чемпионата Украины "Александрия" - "Динамо" (1:2) на 66-й минуте арбитры отменили гол Александра Караваева. Причина – положение "вне игры" у Виталия Буяльского, который стоял перед воротами Панькива. Момент прокомментировал судейский эксперт Мирослав Ступар.
Скриншот - ТК "Футбол 1"
- Виталий Буяльский стоял не перед Панькивым, а в стороне, но своим присутствием отвлекал голкипера. Поэтому да, это офсайд, гол отменен справедливо, - сказал экс-арбитр ФИФА.
Добавим, что в матче также был назначен пенальти в пользу "Динамо" за игру рукой Мирошниченко в штрафной "Александрии" после прострела Кендзеры. Судейские эксперты не видят оснований сомневаться в правомерности этого решения.
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