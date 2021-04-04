Отмененный гол Караваева: Буяльский в офсайде отвлекал Панькива

В матче 20-го тура чемпионата Украины "Александрия" - "Динамо" (1:2) на 66-й минуте арбитры отменили гол Александра Караваева. Причина – положение "вне игры" у Виталия Буяльского, который стоял перед воротами Панькива. Момент прокомментировал судейский эксперт Мирослав Ступар.

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- Виталий Буяльский стоял не перед Панькивым, а в стороне, но своим присутствием отвлекал голкипера. Поэтому да, это офсайд, гол отменен справедливо, - сказал экс-арбитр ФИФА.

Добавим, что в матче также был назначен пенальти в пользу "Динамо" за игру рукой Мирошниченко в штрафной "Александрии" после прострела Кендзеры. Судейские эксперты не видят оснований сомневаться в правомерности этого решения.