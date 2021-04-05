Жерсон - герой Динамо, юбилей Мораеса, неудача Симеоне. Главные новости за 4 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 4 апреля

Воскресную программу в УПЛ открывал поединок между "Минаем" и "Колосом". Перед игрой появилась информация, что Михаил Кополовец завершил футбольную карьеру, поэтому сосредоточится на административной. Что касается поединка, то он получился довольно пресным и не порадовал зрителей забитыми мячами - ничья 0:0. "Минай" предпоследний, но также имеет одинаковое количество очков с "Львовом". "Колос" идет шестым.

Героем встречи стал Жуниор Мораес. Перед перерывом он открыл счет, а в середине второго тайма закрепил преимущество гостей. Эти голы стали для натурализованного бразильца 99-м и 100-м в рамках УПЛ, он обошел Ярмоленко в рейтинге бомбардиров за все чемпионаты. Матч в итоге так и завершился - 0:2 в пользу "Шахтера", который на два часа сократил достаточно существенное отставание от "Динамо".

Команда Луческу была очень близка к потере двух очков в противостоянии с "Александрией". "Динамо" пропустило уже на 14-й минуте - отличился Артем Ситало. Но еще в первом тайме отыгралось благодаря пенальти, который реализовал Шапаренко. Во второй половине игры бело-синие создали немало моментов, но не везло, да и Панькив играл очень надежно. Пока инициативу не взял на себя Жерсон Родригес - удар на 90-й минуте голкипер взять не смог. 1:2 в итоге и "Динамо" сохранило преимущество над горнякам на уровне семи очков.

Жозе Моуриньо после игры с "Ньюкаслом" мог поднять свою команду в зону Лиги Чемпионов. Нужно было только удержать преимущество, добытое благодаря дублю Гарри Кейна. Но "Тоттенхэм" пропустил на 85-й, и все закончилось ничьей 2:2. Как следствие, в настоящее время у трех команд по 49 очков - "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Вест Хэм" делят 5-7 места. А вот МЮ оторвался от "Лестера" - команда Сульшера одержала волевую победу над "Брайтоном" 2:1. Результат обеспечили голы Рашфорда и Гринвуда.

Еще зимой казалось, что команда Диего Симеоне является главным претендентом на чемпионство в Испании. Ее преимущество над "Реалом" и "Барселоной" иногда достигало 10-12 очков. Но постепенно матрасники начали сдавать, и вот сегодня каталонцы могут сократить отставание до одного балла. А все потому, что "Атлетико" проиграл "Севилье". Единственный гол в игре забил Акунья, хотя еще мог отличиться Окампос, но не переиграл Облака с пенальти. "Севилья", к слову, четвертая в турнирной таблице.