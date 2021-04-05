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"Во втором тайме вышла совсем другая команда". Тренер Миная - о ничьей с Колосом

Премьер-лига
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Николай Цымбал подвел итоги матча 20-го тура

"Во втором тайме вышла совсем другая команда". Тренер Миная - о ничьей с Колосом

Фото: ФК Минай

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Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал ничью с "Колосом" (0:0) в матче 20-го тура УПЛ.

"Было два разных тайма. В первом ребята перенервничали, перегорели, много было сумбура, который не давал нам проводить атаки. Нам надо было больше открывания за спину, но мяч достать до чужой штрафной было тяжеловато. В конце концов, давление за результат чувствовался.

Но сумели преодолеть себя и на второй тайм вышла совсем другая команда, которая хотела не просто сохранить эту ничью, но и выиграть матч. Во втором тайме у нас было пара хороших моментов для этого. Для нас сейчас каждое очко важно, почти на вес золота, поэтому благодарен ребятам за самоотдачу и положительный результат.

В перерыве попросили футболистов успокоиться, не думать о турнирной таблице, об очках. Сказал им, что они индивидуально ничем не уступают игрокам "Колоса". Что надо быть смелее, настойчивее, чтобы верили, что смогут их обыграть, чтобы активнее действовали при стандартах, а не стояли на месте как в первом тайме. Нуриев со стандарта имел хорошую возможность, но их вратарь выручил.

Кстати, для Нуриева это уже 4 игры за 2 недели. Он профессионал, хорошо себя готовит. Почему выпустили в конце двух форвардов? Ребятам, которые играли впереди весь матч уже было тяжеловато, чтобы открываться за спину, отрабатывать в атаке, так освежили эту линию.

В общем результатом довольны и готовимся к следующему важному матчу с "Рухом", - отметил Цымбал.

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В статье: ФК Минай Николай Цымбал
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Источник:
ФК Минай

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